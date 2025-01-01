SIX FEET UNDER отменили тур

«В связи с непредвиденными обстоятельствами мы с сожалением сообщаем, что тур SIX FEET UNDER "Midnight In Hell" отменен. Мы планируем перенести даты на 2026 год. Все приобретенные билеты можно вернуть в местах покупки».
Due to unforeseen circumstances, we regret to announce that Six Feet Under's Midnight in Hell tour has been cancelled. We will be looking to move the dates to 2026. All tickets purchased can be refunded at point of purchase. Tickets that were purchased for October 16th onlineвЂ¦ pic.twitter.com/iBalKNvjLQ
