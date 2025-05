сегодня



SIX FEET UNDER начнут запись летом



Лидер SIX FEET UNDER Chris Barnes опубликовал следующее сообщение:



«Jack и я закончили сочинение материала для нового альбома SIX FEET UNDER. Мы начнем запись в следующем месяце. Следите за информацией».











