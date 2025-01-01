сегодня



CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»



CHRIS BARNES в недавнем интервью подкасту "100 Songs That Define Heavy Metal", ведущим которого является Brian Slagel, рассказал о том, как идет процесс работы над новым SIX FEET UNDER:



«Что ж, новый альбом готов. На прошлой неделе я закончил запись вокала в Майами, в Criteria [студии]»



Что касается того, чего фэны могут ожидать от нового альбома SIX FEET UNDER, Chris сказал:



«Это реально интересный альбом… Ну, мы с Jack'ом написали песни для него… На этот раз он написал половину текстов для альбома, а я — другую половину. И для меня тоже было очень интересно поработать с кем-то в качестве автора текстов… Итак, мы с Jack'ом сотрудничали над [дебютным альбомом CANNIBAL CORPSE] "Eaten Back To Life", над [песней] "Shredded Humans". И его стиль сочинения, и то, как он рассказывает истории, тоже очень захватывающие. И мне нравится, как Jack пишет. Он был действительно замечательным дополнением к SIX FEET UNDER в том, что касается развития группы и поддержания интереса к происходящему.



Этот альбом вобрал в себя многое из того, что мы уже делали. Я имею в виду, что даже возвращаясь к "Haunted", есть несколько песен, которые очень ритмичны и, как мне кажется, более просты и прямолинейны. И еще есть несколько очень трэшевых песен, которые в некотором роде прозвучали на последнем альбоме, на "Killing For Revenge", когда они больше напоминают трэшевый дэт-металл. И еще есть несколько песен — одна из них действительно напоминает мне о том, что мы могли бы сделать на "The Bleeding", когда я был в CANNIBAL CORPSE, когда [мы с Jack'ом] оба были в CANNIBAL CORPSE. Так что это действительно, очень круто».



Что касается работы над грядущим альбомом SIX FEET UNDER, Barnes сказал:



«Мы еще не сводили альбом, это начнется в следующем месяце, в ноябре. Сведением этого альбома займется Mark Lewis. Так что мы снова будем работать с ним. Мы не работали с ним со времен "Undead" и "Unborn". И мне очень понравился его микс, который он сделал на новом альбоме DYING FETUS, но на последнем альбоме я был его настоящим поклонником. И мы реально воссоединились во время тура SIX FEET UNDER в начале прошлого года — это было в январе-феврале 2025 года, когда мы были в Нэшвилле, и мы поговорили за кулисами, и у нас получился действительно хороший разговор. Так что после этого я несколько месяцев думал: "Чувак, мне просто очень нравится, как он продюсировал альбом FETUS, и было бы здорово поработать с ним снова". Так что я вроде как связался с ним после того тура, пару месяцев спустя, и он такой: "О, чувак, я подавлен. Давайте сделаем это". Так что он крайне заинтересован и готов поработать над продюсированием и сведением, чтобы это дополнило эти песни, потому что они очень отличаются друг от друга.



Мне не нравятся общие настройки. Кажется, я уже упоминал об этом много лет назад, когда спрашивал себя, почему у одной песни не может быть одного продакшена, например, с разным звучанием малого барабана? И почему эта песня не может звучать по-другому на том же альбоме? И я понимаю, что во всем альбоме должно быть какое-то единство. Я большой поклонник того, чтобы каждая песня была самостоятельной. Мы не собираемся заходить так далеко, но я всегда уважал группы, альбомы и продюсеров, которые смогли сделать это, а не просто спродюсировать все, чтобы это звучало более органично».







