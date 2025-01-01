Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 42
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY 21
[= ||| все новости группы



*

Six Feet Under

*



22 окт 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»

14 сен 2025 : 		 SIX FEET UNDER отменили тур

31 авг 2025 : 		 Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит

17 июл 2025 : 		 CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER

29 май 2025 : 		 SIX FEET UNDER начнут запись летом

20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»



zoom
CHRIS BARNES в недавнем интервью подкасту "100 Songs That Define Heavy Metal", ведущим которого является Brian Slagel, рассказал о том, как идет процесс работы над новым SIX FEET UNDER:

«Что ж, новый альбом готов. На прошлой неделе я закончил запись вокала в Майами, в Criteria [студии]»

Что касается того, чего фэны могут ожидать от нового альбома SIX FEET UNDER, Chris сказал:

«Это реально интересный альбом… Ну, мы с Jack'ом написали песни для него… На этот раз он написал половину текстов для альбома, а я — другую половину. И для меня тоже было очень интересно поработать с кем-то в качестве автора текстов… Итак, мы с Jack'ом сотрудничали над [дебютным альбомом CANNIBAL CORPSE] "Eaten Back To Life", над [песней] "Shredded Humans". И его стиль сочинения, и то, как он рассказывает истории, тоже очень захватывающие. И мне нравится, как Jack пишет. Он был действительно замечательным дополнением к SIX FEET UNDER в том, что касается развития группы и поддержания интереса к происходящему.

Этот альбом вобрал в себя многое из того, что мы уже делали. Я имею в виду, что даже возвращаясь к "Haunted", есть несколько песен, которые очень ритмичны и, как мне кажется, более просты и прямолинейны. И еще есть несколько очень трэшевых песен, которые в некотором роде прозвучали на последнем альбоме, на "Killing For Revenge", когда они больше напоминают трэшевый дэт-металл. И еще есть несколько песен — одна из них действительно напоминает мне о том, что мы могли бы сделать на "The Bleeding", когда я был в CANNIBAL CORPSE, когда [мы с Jack'ом] оба были в CANNIBAL CORPSE. Так что это действительно, очень круто».

Что касается работы над грядущим альбомом SIX FEET UNDER, Barnes сказал:

«Мы еще не сводили альбом, это начнется в следующем месяце, в ноябре. Сведением этого альбома займется Mark Lewis. Так что мы снова будем работать с ним. Мы не работали с ним со времен "Undead" и "Unborn". И мне очень понравился его микс, который он сделал на новом альбоме DYING FETUS, но на последнем альбоме я был его настоящим поклонником. И мы реально воссоединились во время тура SIX FEET UNDER в начале прошлого года — это было в январе-феврале 2025 года, когда мы были в Нэшвилле, и мы поговорили за кулисами, и у нас получился действительно хороший разговор. Так что после этого я несколько месяцев думал: "Чувак, мне просто очень нравится, как он продюсировал альбом FETUS, и было бы здорово поработать с ним снова". Так что я вроде как связался с ним после того тура, пару месяцев спустя, и он такой: "О, чувак, я подавлен. Давайте сделаем это". Так что он крайне заинтересован и готов поработать над продюсированием и сведением, чтобы это дополнило эти песни, потому что они очень отличаются друг от друга.

Мне не нравятся общие настройки. Кажется, я уже упоминал об этом много лет назад, когда спрашивал себя, почему у одной песни не может быть одного продакшена, например, с разным звучанием малого барабана? И почему эта песня не может звучать по-другому на том же альбоме? И я понимаю, что во всем альбоме должно быть какое-то единство. Я большой поклонник того, чтобы каждая песня была самостоятельной. Мы не собираемся заходить так далеко, но я всегда уважал группы, альбомы и продюсеров, которые смогли сделать это, а не просто спродюсировать все, чтобы это звучало более органично».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 56

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом