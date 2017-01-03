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Лидер ACCEPT : «Сейчас самое время выпустить DVD» Metal Assault недавно провели интервью с гитаристом ACCEPT Wolf'ом Hoffmann'ом — небольшие выдержки приведены ниже.



Я слышал, что концертный альбом не совсем то, что вы планировали, и не то чтобы в 2015 году вы хотели что-то записывать. Так как получилось, что появился этот релиз?



«Ну, это не было для нас каким-то сюрпризом, но одновременно с тем мы не выходили на сцену с мыслью, что это станет частью DVD. Совсем нет, потому что это давит на всех. Мы просто хотели отыграть обычное шоу и снять это, и потом посмотреть, как оно получилось. Вот что мы сделали. Мы тут ранее играли и знали, что хорошо бы что-то снять, и мы знали монтажёра, так что всё просто срослось. Мы приложили небольшие усилия, поставили больше камер и просто уверились в том, что всё будет как надо. И после, когда смотрели съёмки, мы подумали, что всё просто замечательно. И сейчас самое время для выпуска концертного DVD, так как: а) фанаты просили об этом уже очень давно, и б) "Blind Rage" вышел уже два года как, и ещё с год альбома не будет, так что было бы неплохо скрасить ожидания поклонникам...»



В прошлом группы так и поступали, выпуская между альбомами какой-то концертный релиз или ЕР, а не занимались перевыпуском старого материала. Вы поступили так же с "Restless And Live", и это здорово, так как займёт фанатов перед ожиданием нового альбома.



«Всё верно. И это дало нам шанс сделать всё как следует, потому что мы много времени уделили съёмкам, чтобы быть уверенными в том, что всё отлично, и много времени посвятили прослушиванию концертного материала для аудиочасти. Мы записывали десятки концертов в ходе нашего последнего тура в Европе и знали о том, что для аудиочасти этого релиза мы хотим воспользоваться записью другого шоу. Чаще всего просто берут ту же дорожку, что и выходит на DVD, что для меня выглядит как DVD без картинки. То же самое выступление. Но мы решили, раз уж мы делаем концертный релиз для поклонников, мы должны постараться и найти другое хорошее выступление, показывающее ещё одну сторону ACCEPT и то, как мы можем звучать в другом городе другим вечером и с другим набором песен. Мы отобрали, насколько я помню, 27 песен для этого CD».



И эта запись, быть может, отражает истинный дух ACCEPT на выступлениях, когда над музыкантами не давлеет факт записи DVD.



«Именно так, я полагаю, что все боятся этой ситуации, когда ты в туре, всё идёт гладко, и вот наступает вечер, когда тебе надо снимать DVD, и все на взводе, и в итоге шоу выходит так себе. Группы обычно напрягаются на этот счёт, поэтому чем меньше внимания в таком случае, тем лучше. Но в нашем случае получился не совсем такой вариант, так как это было первым концертом в туре с новыми участниками, и думаю, что все так или иначе немного, да нервничали. Это было первое шоу в Европе с новыми парнями, и я могу сказать, что не нервничал совсем, но, если честно, уверен, что некоторые из ребят — да».















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