19 фев 2018



Видео с выступления ACCEPT Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось 17 февраля в Турку, доступно для просмотра ниже:



Die by the Sword

Stalingrad

Restless and Wild

London Leatherboys

Breaker

The Rise of Chaos

Koolaid

No Regrets

Analog Man

Final Journey

Shadow Soldiers

Guitar Solo

Neon Nights

Princess of the Dawn

Midnight Mover

Up to the Limit

Objection Overruled (incl. Guitar/bass duel)

Pandemic

Fast as a Shark



Encore:

Metal Heart

Teutonic Terror

Balls to the Wall















