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RAINBOW записали несколько новых композиций Вокалист RAINBOW Ronnie Romero в недавнем интервью MariskalRock рассказал о том, что группа записала новый материал в начале этого года:



«На самом деле, мы записали кое-что ещё в январе. Новый трек должен выйти, но я не знаю когда. Ritchie постоянно пытается пробовать новые вещи, чтобы просто посмотреть, как всё будет получаться. Вот почему мы сначала выпустили новую версию "I Surrender" и инструментальную "Land Of Hope And Glory"».

















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