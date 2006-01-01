25 янв 2018



RAINBOW выпустят новую песню Превью нового релиза RAINBOW, "Memories in Rock II", доступно ниже. Основой для двойного CD стали записи, сделанные в ходе британского тура в июне 2017 года. В релиз также войдет новая студийная песня коллектива, а также закулисные съемки.















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