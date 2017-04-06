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все новости группы
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Rainbow
18 апр 2017 :
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RAINBOW записали две новые песни в студии
5 апр 2017 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет летом
28 мар 2017 :
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ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»
18 янв 2017 :
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GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW
12 янв 2017 :
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RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»
27 дек 2016 :
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GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»
6 дек 2016 :
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RAINBOW поедут в тур по Великобритании
26 ноя 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
17 ноя 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
8 ноя 2016 :
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Видео с выступления RAINBOW 1984
27 окт 2016 :
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Фрагмент нового DVD RAINBOW
29 сен 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью
19 июл 2016 :
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Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»
8 июл 2016 :
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Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе
2 июл 2016 :
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Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе
26 июн 2016 :
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Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе
19 июн 2016 :
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Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе
18 июн 2016 :
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Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе
7 май 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае
25 апр 2016 :
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JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW
17 мар 2016 :
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Фото нового состава RAINBOW
11 мар 2016 :
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Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову
8 мар 2016 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле
25 фев 2016 :
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RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW
25 фев 2016 :
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JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал
19 фев 2016 :
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Редкое видео RAINBOW
30 ноя 2015 :
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Фото нового состава RAINBOW
25 ноя 2015 :
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Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"
17 ноя 2015 :
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Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»
7 ноя 2015 :
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Состав вкоманды лидера RAINBOW
2 ноя 2015 :
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Дата третьего шоу лидера RAINBOW
24 окт 2015 :
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Дата второго шоу лидера RAINBOW
18 окт 2015 :
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Дата первого шоу лидера RAINBOW
10 сен 2015 :
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"The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре
4 авг 2015 :
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JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW
21 май 2015 :
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JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW
21 май 2015 :
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Концертные записи RAINBOW выйдут в августе
29 апр 2015 :
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JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW
14 дек 2014 :
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JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW
12 дек 2014 :
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Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе
28 авг 2014 :
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JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"
11 фев 2014 :
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Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале
18 ноя 2013 :
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Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW
23 июл 2013 :
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Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе
15 июл 2013 :
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Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD
14 мар 2013 :
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"Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD
28 янв 2013 :
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Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW
22 ноя 2012 :
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Редкие документальные кадры RAINBOW
3 ноя 2012 :
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DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW
30 авг 2012 :
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Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде
13 янв 2012 :
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RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле
9 фев 2011 :
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Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW
3 дек 2010 :
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Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе
27 авг 2010 :
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Редкие видео RAINBOW
12 июл 2010 :
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ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии
10 июн 2010 :
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Альбомы RAINBOW выйдут на виниле
9 июн 2010 :
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Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO
2 ноя 2009 :
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В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?
7 окт 2009 :
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Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»
29 сен 2007 :
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RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"
14 сен 2006 :
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Два DVD от RAINBOW в сентябре
11 мар 2006 :
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RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года
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сегодня
RAINBOW записали две новые песни в студии
В ходе свежего интервью для японского журнала Burrn!, лидер RAINBOW Ritchie Blackmore внезапно объявил о том, что текущий состав группы нанёс визит в студию, где уже записал две композиции, которые должны стать первыми полноценными студийными творениями группы за последние двадцать два года.
"Я сочинил одну совершенно новую песню и мы перезаписали ещё одну старую, классическую, - рассказал гитарист. - Наш вокалист, Ronnie Romero, который живёт в Мадриде, оперативно поработал над вокальными партиями и прислал их нам по почте. Речи о полноценном альбоме пока не идёт, но вот сингл с этими двумя песнями мы вполне можем выпустить".
В этом же интервью Blackmore не был скуп на похвалы в адрес Romero, у которого есть своя испанская группа LORDS OF BLACK и новый звёздный проект THE FERRYMEN.
"Как только я услышал его записи, то сразу понял, что именно он будет идеальным кандидатом на полноценное концертное исполнение материала Ронни Джеймса Дио из репертура RAINBOW, - поделился Ritchie. - Он чрезвычайно гибок; ему по силам спеть песни и Фредди Меркьюри, и Дио, и Graham Bonnet'a. Хочу заметить, что единственная причина, по которой я не звонил нашему бывшему фронтмену Joe Lynn Turner'у - потому что считаю, что европейские фэны RAINBOW хотят слышать материал эпохи Дио, а не наш поздний материал с Joe. В любом случае, я был чрезвычайно рад узнать, что все билеты на прошлогодние три концерта разошлись за 15 минут. Очень приятно осозновать, что спустя столько лет такому количество поклонников до сих пор интересно старое творчество RAINBOW в наш прогрессивный век".
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father
wildkid
and3223r
Flashback
RomV
Hellg
Reflection
Там таких "вялых пареньков" целая группа. Но вряд ли Блэкмору нужны пацаны, которые будут мельницы хаерами делать.
Blindman
and3223r
Альбом давайте!!!
ywi
and3223r
SS-ULTRA
Мой любимейший музыкант, мать его за ногу.
Svarg_1349
artmageddon
RomV
95-ый отличный. На три головы выше того, что было с Тёрнером. Очень сильный альбом.
-- Не надо этого барабанного качка, он всё опошлит.
Да я к примеру, он явно поживее и поинтересней будет. Но ведь можно найти крайне сильного ударника. Или взять Портного :D
and3223r
Вот, на первого.
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