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*Rainbow*



18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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RAINBOW записали две новые песни в студии

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В ходе свежего интервью для японского журнала Burrn!, лидер RAINBOW Ritchie Blackmore внезапно объявил о том, что текущий состав группы нанёс визит в студию, где уже записал две композиции, которые должны стать первыми полноценными студийными творениями группы за последние двадцать два года.

"Я сочинил одну совершенно новую песню и мы перезаписали ещё одну старую, классическую, - рассказал гитарист. - Наш вокалист, Ronnie Romero, который живёт в Мадриде, оперативно поработал над вокальными партиями и прислал их нам по почте. Речи о полноценном альбоме пока не идёт, но вот сингл с этими двумя песнями мы вполне можем выпустить".

В этом же интервью Blackmore не был скуп на похвалы в адрес Romero, у которого есть своя испанская группа LORDS OF BLACK и новый звёздный проект THE FERRYMEN.

"Как только я услышал его записи, то сразу понял, что именно он будет идеальным кандидатом на полноценное концертное исполнение материала Ронни Джеймса Дио из репертура RAINBOW, - поделился Ritchie. - Он чрезвычайно гибок; ему по силам спеть песни и Фредди Меркьюри, и Дио, и Graham Bonnet'a. Хочу заметить, что единственная причина, по которой я не звонил нашему бывшему фронтмену Joe Lynn Turner'у - потому что считаю, что европейские фэны RAINBOW хотят слышать материал эпохи Дио, а не наш поздний материал с Joe. В любом случае, я был чрезвычайно рад узнать, что все билеты на прошлогодние три концерта разошлись за 15 минут. Очень приятно осозновать, что спустя столько лет такому количество поклонников до сих пор интересно старое творчество RAINBOW в наш прогрессивный век".

RITCHIE BLACKMORE's Reactivated RAINBOW Is Recording New Music

ritchieblackmoreburrnmay2017cover




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КомментарииСкрыть/показать 16 )

father
18 апр 2017, 13:01		О да! И про Тёрнера внезапно сказал, а мог и не говорить:)

wildkid
18 апр 2017, 14:04		Люблю весь Рэйнбоу, даже с Дуги. Посмотрим че они там с Ромерой наклепали...

and3223r
18 апр 2017, 14:41		О, да!!!

Flashback
18 апр 2017, 14:45		Кажется, начинается!

RomV
18 апр 2017, 15:01		Ударника пусть возьмёт не спящего. А то этот паренёк на концертнике очень вяло смотрелся. Может того же Террану, с Ромеро они уже сыгрались, как видно :)

Hellg
18 апр 2017, 16:24		Не надо этого барабанного качка, он всё опошлит.

Reflection
18 апр 2017, 17:12		" А то этот паренёк на концертнике очень вяло смотрелся."

Там таких "вялых пареньков" целая группа. Но вряд ли Блэкмору нужны пацаны, которые будут мельницы хаерами делать.

Darkside.ru MemberBlindman
18 апр 2017, 17:21		Ромеро отличный, а "вялые пареньки" — они все в зале остатками седых мудей трясут

and3223r
18 апр 2017, 18:18		Блайндмэн, ну, как показывает история музыки, мудям, подёрнувшимся сединою, в студии комфортнее)
Альбом давайте!!!

ywi
18 апр 2017, 18:48		Интересно, это он от рук отбился или Ночная Конфетка вожжи приотпустила?

and3223r
18 апр 2017, 18:50		Да хоть склероз!) Здорово же)

SS-ULTRA
18 апр 2017, 19:54		Ничего не буду говорить про последний ДВД от Ritchie, но вот новых песен я от него жду))) Пусть клепает, пока жив.
Мой любимейший музыкант, мать его за ногу.

Svarg_1349
18 апр 2017, 20:10		Это Риччи верно заметил. Для Ромеро в принципе нет ничего особо невозможного из вокальных партий. Я правда так и не понял на кого он больше похож - то ли на Йорна, то ли Мерьюри, то ли на Дио.

artmageddon
18 апр 2017, 20:37		на Мерьюри похож разве только тем что темный

RomV
18 апр 2017, 21:34		-- Люблю весь Рэйнбоу, даже с Дуги.

95-ый отличный. На три головы выше того, что было с Тёрнером. Очень сильный альбом.

-- Не надо этого барабанного качка, он всё опошлит.

Да я к примеру, он явно поживее и поинтересней будет. Но ведь можно найти крайне сильного ударника. Или взять Портного :D

and3223r
18 апр 2017, 23:23		"то ли на Йорна, то ли Мерьюри, то ли на Дио."
Вот, на первого.


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