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RAINBOW записали две новые песни в студии В ходе свежего интервью для японского журнала Burrn!, лидер RAINBOW Ritchie Blackmore внезапно объявил о том, что текущий состав группы нанёс визит в студию, где уже записал две композиции, которые должны стать первыми полноценными студийными творениями группы за последние двадцать два года.



"Я сочинил одну совершенно новую песню и мы перезаписали ещё одну старую, классическую, - рассказал гитарист. - Наш вокалист, Ronnie Romero, который живёт в Мадриде, оперативно поработал над вокальными партиями и прислал их нам по почте. Речи о полноценном альбоме пока не идёт, но вот сингл с этими двумя песнями мы вполне можем выпустить".



В этом же интервью Blackmore не был скуп на похвалы в адрес Romero, у которого есть своя испанская группа LORDS OF BLACK и новый звёздный проект THE FERRYMEN.



"Как только я услышал его записи, то сразу понял, что именно он будет идеальным кандидатом на полноценное концертное исполнение материала Ронни Джеймса Дио из репертура RAINBOW, - поделился Ritchie. - Он чрезвычайно гибок; ему по силам спеть песни и Фредди Меркьюри, и Дио, и Graham Bonnet'a. Хочу заметить, что единственная причина, по которой я не звонил нашему бывшему фронтмену Joe Lynn Turner'у - потому что считаю, что европейские фэны RAINBOW хотят слышать материал эпохи Дио, а не наш поздний материал с Joe. В любом случае, я был чрезвычайно рад узнать, что все билеты на прошлогодние три концерта разошлись за 15 минут. Очень приятно осозновать, что спустя столько лет такому количество поклонников до сих пор интересно старое творчество RAINBOW в наш прогрессивный век".











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