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RAINBOW в России Весной 2018 года сам Ричи БЛЭКМОР с воссозданным RAINBOW приедет в МОСКВУ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ с программой Memories in Rock 2018! Поистине, великое событие с исторической значимостью!



Сет-лист концерта пусть и угадывается, но так или иначе впечатляет – нетленная классика, которую знает и ждет каждый. Помимо лучших вещей всех периодов Rainbow с основным упором на «эпоху ДИО», он включает главные хиты группы Deep Purple. Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава, но и те, что были записаны вместе с Дэвидом КОВЕРДЕЙЛОМ.



Билеты в продаже с 16 октября 2017 г. http://www.ritchieblackmoresrainbow.com/





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