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*Rainbow*



9 окт 2017 : 		 RAINBOW в России

28 июл 2017 : 		 Новая песня RAINBOW звучит как ранний материал

24 июл 2017 : 		 RAINBOW записали несколько новых композиций

19 июн 2017 : 		 Видео с выступления RAINBOW

31 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW

21 май 2017 : 		 Новый сингл RAINBOW выйдет весной

18 апр 2017 : 		 RAINBOW записали две новые песни в студии

5 апр 2017 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет летом

28 мар 2017 : 		 ROGER GLOVER: «RITCHIE BLACKMORE должен был выступать под своим именем, а не с RAINBOW»

18 янв 2017 : 		 GLENN HUGHES о новом вокалисте RAINBOW

12 янв 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Если бы Дио был жив, я всё равно не позвал бы его в реюнион RAINBOW»

27 дек 2016 : 		 GRAHAM BONNET: «Мне все равно, что происходит сейчас с RAINBOW»

6 дек 2016 : 		 RAINBOW поедут в тур по Великобритании

26 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

17 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления RAINBOW 1984

27 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD RAINBOW

29 сен 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Лидер RAINBOW: «Мы можем отыграть ещё несколько концертов»

8 июл 2016 : 		 Вокалист RAINBOW о своих первых концертах в группе

2 июл 2016 : 		 Басист AEROSMITH раскритиковал выступление RAINBOW в новом составе

26 июн 2016 : 		 Видео с третьего концерта RAINBOW в новом составе

19 июн 2016 : 		 Видео со второго концерта RAINBOW в новом составе

18 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления RAINBOW в новом составе

7 май 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в мае

25 апр 2016 : 		 JOE LYNN TURNER считает, что нынешняя группа RITCHIE BLACKMORE'а недостойна носить имя RAINBOW

17 мар 2016 : 		 Фото нового состава RAINBOW

11 мар 2016 : 		 Бывший вокалист RAINBOW продолжает почёсывать голову

8 мар 2016 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в апреле

25 фев 2016 : 		 RITCHIE BLACKMORE объяснил, почему выбрал именно такой состав RAINBOW

25 фев 2016 : 		 JOE LYNN TURNER отчитывает лидера RAINBOW за тот состав, что он собрал

19 фев 2016 : 		 Редкое видео RAINBOW

30 ноя 2015 : 		 Фото нового состава RAINBOW

25 ноя 2015 : 		 Трейлер "The Ritchie Blackmore Story"

17 ноя 2015 : 		 Новый вокалист RAINBOW: «Последние дни как настоящее безумие»

7 ноя 2015 : 		 Состав вкоманды лидера RAINBOW

2 ноя 2015 : 		 Дата третьего шоу лидера RAINBOW

24 окт 2015 : 		 Дата второго шоу лидера RAINBOW

18 окт 2015 : 		 Дата первого шоу лидера RAINBOW

10 сен 2015 : 		 "The Ritchie Blackmore Story" выйдет в ноябре

4 авг 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет песни RAINBOW

21 май 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о прослушиваниях в RAINBOW

21 май 2015 : 		 Концертные записи RAINBOW выйдут в августе

29 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER о возможном реюнионе RAINBOW

14 дек 2014 : 		 JOE LYNN TURNER о реюнионе RAINBOW

12 дек 2014 : 		 Бокс-сет RAINBOW выйдет в январе

28 авг 2014 : 		 JOE LYNN TURNER: "Реюнион RAINBOW вполне возможен"

11 фев 2014 : 		 Бокс-сет синглов RAINBOW выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Трек-лист бокс-сета синглов RAINBOW

23 июл 2013 : 		 Концертный релиз RAINBOW выйдет в августе

15 июл 2013 : 		 Концерт RAINBOW 1995 года выйдет на CD/DVD

14 мар 2013 : 		 "Live In Munich 1977" RAINBOW выйдет на DVD

28 янв 2013 : 		 Участники CONTROL DENIED, DOFKA, SHOK PARIS записали кавер-версию RAINBOW

22 ноя 2012 : 		 Редкие документальные кадры RAINBOW

3 ноя 2012 : 		 DOOGIE WHITE проясняет причины ухода из RAINBOW

30 авг 2012 : 		 Бывший басист RAINBOW/DIO арестован за вождение в нетрезвом виде

13 янв 2012 : 		 RAINBOW:винил 'Long Live Rock 'N' Roll' выйдет в апреле

9 фев 2011 : 		 Детали делюкс-издания "Rising" RAINBOW

3 дек 2010 : 		 Делюкс-издание RAINBOW выйдет в январе

27 авг 2010 : 		 Редкие видео RAINBOW

12 июл 2010 : 		 ALCATRAZZ, JOE LYNN TURNER, DOOGIE WHITE выступят на концертах "Voices Of RAINBOW" в Японии

10 июн 2010 : 		 Альбомы RAINBOW выйдут на виниле

9 июн 2010 : 		 Бывшие участники RAINBOW отдали дань уважения RONNIE JAMES'у DIO

2 ноя 2009 : 		 В работе делюкс-издания альбомов RAINBOW?

7 окт 2009 : 		 Tony Carey: «Реюнион RAINBOW? Забудьте об этом!»

29 сен 2007 : 		 RITCHIE BLACKMORE выпускает DVD "Guitar Gods"

14 сен 2006 : 		 Два DVD от RAINBOW в сентябре

11 мар 2006 : 		 RAINBOW выпустят запись концертов 1976 года

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RAINBOW в России

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Весной 2018 года сам Ричи БЛЭКМОР с воссозданным RAINBOW приедет в МОСКВУ и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ с программой Memories in Rock 2018! Поистине, великое событие с исторической значимостью!

Сет-лист концерта пусть и угадывается, но так или иначе впечатляет – нетленная классика, которую знает и ждет каждый. Помимо лучших вещей всех периодов Rainbow с основным упором на «эпоху ДИО», он включает главные хиты группы Deep Purple. Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава, но и те, что были записаны вместе с Дэвидом КОВЕРДЕЙЛОМ.

Билеты в продаже с 16 октября 2017 г.



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КомментарииСкрыть/показать 18 )

decided
9 окт 2017, 15:28		Ипать колотить ! Вот это новость ! А кто петь будет?!

Reflection
9 окт 2017, 15:37		Валерий Кипелов.

Voin of Valhalla
9 окт 2017, 15:57		может я тупой, почему нигде кроме дакрсайда этой новости нет?

Darkside.ru MemberBlindman
9 окт 2017, 16:09		может

alex i spy
9 окт 2017, 16:10		Чудненько )) у них басист прикольный - такой старый гомосек в цветных штанишках )))

Serj_25cm
9 окт 2017, 16:11		воин - уже месяц в интернетах гуляют слухи о том что блэкмор свой балаган привезет 8 апреля в рашку. да, ты определенно тупой.

Voin of Valhalla
9 окт 2017, 16:32		Serj_25cm, я с этим никогда и не спорил. но эту новость рили упустил. а блиндман похоже просто решил потроллить

decided
9 окт 2017, 16:37		рил ток , синк эбаут ит

Saint Portnoy
9 окт 2017, 16:42		Сходите, сходите)

smoke36
9 окт 2017, 16:48		Сходите, сходите

and3223r
9 окт 2017, 16:52		Да сходим, сходим.

Serj_25cm
9 окт 2017, 16:58		вопрос только в том доживет ли блекмор до концерта
времени же еще дохера))

chrysamere
9 окт 2017, 17:35		Отличная новость. Рад, что наконец будет возможность сходить!

Serj_25cm, тебя еще переживет, шутник)

Serj_25cm
9 окт 2017, 18:01		chrysamere - уверен что нет))

Benji Marshall
9 окт 2017, 19:08		блин, надо выбираться, последний шанс старика увидеть живьем

flagofhate
9 окт 2017, 19:14		А 7-го апреля HELLOWEENы с "Pumpkins United" с Кисками и прочими Хансенеми!

SS-ULTRA
9 окт 2017, 19:35		Да, это событие. Вот бы басиста с ударником заменить. Я уже вижу этих дух клоунов на сцене олимпийского.
Как бы до Москвы добраться...

Mike Cook
9 окт 2017, 20:09		После просмотра последнего DVD двоякие чувства. Кроме вокалиста никто не тронул. Ричи уже еле шевелит пальцами, басист, как было сказано в прикольных штанишках:-) Как то все вторично уже, не песен новых, ни драйва. Чего, как ни крути, не могу сказать о коллегах Ричи по DP. Пусть уже и не тот запал и энергия, но новый и интересный материал, альбомы и тд. Концертные выступления это, конечно другая уже история, но DP как то более позитивней и интересней что ли, чего при всем уважении о Радуге пока сказать не могу...


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