Cигнл RAINBOW "Waiting For A Sign" Сингл RAINBOW, выпущенный впервые с 1996 года, под названием "Waiting For A Sign", можно послушать ниже. Песня написана Ritchie Blackmor'ом, тексты написала его жена Candice Night, а вокал исполнил нынешний вокалист RAINBOW, Ronnie Romero.



За последнее время RAINBOW выпускали две студийные записи, но это не был новый материал - один инструментальный трек "Land Of Hope And Glory" (вариация на английскую патриотическую песню 1902 года, а вторая является перезаписью классики RAINBOW "I Surrender", которую написал Russ Ballard еще в 1981 году.



"Waiting For A Sign" будет включен в новый альбом "Memories in Rock II", который выйдет 6 апреля на Minstrel Hall/Soulfood. Комплект также будет содержать двойной CD концертных записей RAINBOW 2017 года в ходе тура по Великобритании, а также DVD с интервью и разными бэкстейдж видео и клипом на студийную версию "I Surrender".











