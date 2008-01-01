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Фронтмен OPETH желает, чтобы следующий альбом был «безумным» Лидер OPETH Mikael Åkerfeldt заявил о том, что хочет, чтобы следующий альбом был более «безумным».



Он сказал в интервью для Eonmusic следующее: «Для меня "Sorceress" устарел. Это прекрасная запись, но это пройденный этап. Я не зацикливаюсь на нём, потому что он теперь старый. Я не задерживаюсь на этом альбоме как на маяке надежды или чего-то типа того — это то, что мы уже сделали, и я надеюсь, что в следующий раз мы сделаем что-то совершенно другое, как я надеюсь, что-то безумное. Не обязательно крутое, но по крайней мере безумное».



По поводу выхода следующего альбома Åkerfeldt сказал: «Может быть, конец или середина 2019 года, я думаю. Мне нужно отдохнуть, потому что мы занимались этим довольно долго, так что я хочу немного отойти от дел, просто побыть со своими детьми. Как только начну сочинять песни, я хочу засесть и заниматься ими».







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