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24 янв 2017 : 		 Новое видео OPETH

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29 ноя 2016 : 		 Гитарист OPETH рассказал о своих туре и сетлисте мечты

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15 окт 2016 : 		 Видео с выступления OPETH

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Фронтмен OPETH о новом материале



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В новом интервью для Metal Hammer фронтмен OPETH Mikael Åkerfeldt рассказал о прогрессе в создании нового альбома. Выдержки из беседы приведены ниже.

На вопрос о том, что нового в стане OPETH и как далеко группа продвинулась в создании нового материала, Mikael ответил следующее:

«На самом деле довольно далеко. Я сказал себе, что, пожалуй, немного отдохну после последнего тура, но я думаю, что продержался даже позже Рождества. Я оказался в студии незадолго до Нового года.

Я начал сочинять в декабре прошлого года, и у меня уже довольно много музыки — думаю, примерно полтора часа достойного материала. Но я не собираюсь никуда торопиться.

Буду действовать методично и прослушаю большую часть нового материала, чтобы убедиться, что в следующем альбоме не будет каких-либо недочётов. Это для меня очень важно».

Åkerfeldt также сказал пару слов по поводу нового концертного альбома:

«В мире этого бизнеса, думаю, выпустить концертный альбом из последнего тура, когда ты сочиняешь новый материал, — это не самый глупый шаг, который можно сделать.

Я думаю, что люди вряд ли забудут о нас, так что я не особо озабочен тем, чтобы переживать на этот счёт, но мне нравится выпускать хорошие альбомы. Если у нас получился хороший концертник, почему бы его не выпустить для людей?

И в то же время мы работаем над следующим альбомом, так что это хорошее сочетание!»



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