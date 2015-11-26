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Швеция
23 ноя 2018 :
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Фронтмен OPETH о новом материале
10 ноя 2018 :
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Фронтмен OPETH считает, что DEEP PURPLE лучше BLACK SABBATH и LED ZEPPELIN
4 ноя 2018 :
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Концертное видео OPETH
25 окт 2018 :
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Четвёртый видеотрейлер к концертному релизу OPETH
11 окт 2018 :
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Третий трейлер к концертному альбому OPETH
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Трейлер концертного релиза OPETH
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Трейлер концертного релиза OPETH
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Фрагмент нового DVD OPETH
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Концертный релиз OPETH выйдет осенью
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OPETH работают над новым альбомом
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Видео с выступления OPETH
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Видео с концерта OPETH в Германии
24 ноя 2017 :
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Фронтмен OPETH: «Я потерял интерес к составлению новых жанров, чтобы описать то, что мы делаем»
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OPETH в начале 2018 года возьмут перерыв в гастрольной деятельности, чтобы начать работу над новым материалом
19 окт 2017 :
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Лидер OPETH рассказал о несостоявшейся дуэли
4 окт 2017 :
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Фронтмен OPETH желает, чтобы следующий альбом был «безумным»
15 май 2017 :
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Фронтмен OPETH рассказал о «вейпинге» с лидером MEGADETH
2 фев 2017 :
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Гитарист OPETH: «Мы всё ещё металхэды»
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Новое видео OPETH
17 янв 2017 :
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Фронтмен OPETH о любимых джазовых исполнителях и сложных временах
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Фронтмен OPETH о влияниях на новом альбоме и любимой еде
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Фронтмен OPETH о новом материале
В новом интервью для Metal Hammer фронтмен OPETH Mikael Åkerfeldt рассказал о прогрессе в создании нового альбома. Выдержки из беседы приведены ниже.
На вопрос о том, что нового в стане OPETH и как далеко группа продвинулась в создании нового материала, Mikael ответил следующее:
«На самом деле довольно далеко. Я сказал себе, что, пожалуй, немного отдохну после последнего тура, но я думаю, что продержался даже позже Рождества. Я оказался в студии незадолго до Нового года.
Я начал сочинять в декабре прошлого года, и у меня уже довольно много музыки — думаю, примерно полтора часа достойного материала. Но я не собираюсь никуда торопиться.
Буду действовать методично и прослушаю большую часть нового материала, чтобы убедиться, что в следующем альбоме не будет каких-либо недочётов. Это для меня очень важно».
Åkerfeldt также сказал пару слов по поводу нового концертного альбома:
«В мире этого бизнеса, думаю, выпустить концертный альбом из последнего тура, когда ты сочиняешь новый материал, — это не самый глупый шаг, который можно сделать.
Я думаю, что люди вряд ли забудут о нас, так что я не особо озабочен тем, чтобы переживать на этот счёт, но мне нравится выпускать хорошие альбомы. Если у нас получился хороший концертник, почему бы его не выпустить для людей?
И в то же время мы работаем над следующим альбомом, так что это хорошее сочетание!»
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