сегодня



Новое видео THUNDERMOTHER



"So Close"новое видео группы THUNDERMOTHER, доступно для просмотра ниже. Второй сингл группы в новом составе спродюсировал датчанин Søren Andersen (PRETTY MAIDS, D-A-D, Glenn Hughes, Mike Tramp). Этот трек взят из нового альбома "Dirty & Divine", релиз которого намечен на седьмое февраля на AFM Records:



01. So Close

02. Can't Put Out The Fire

03. Speaking of the Devil

04. Feeling Alright

05. Take The Power

06. I Left My License in the Future

07. Dead Or Alive

08. Can You Feel It

09. Bright Eyes

10. American Adrenaline







+0 -0



просмотров: 96