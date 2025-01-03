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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
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Robert Plant

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7 янв 2025 : 		 Сколько получает ROBERT PLANT?

6 июн 2024 : 		 ROBERT PLANT считает большим достижением исполнение переработанных песен LED ZEPPELIN

26 май 2024 : 		 ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»

29 апр 2024 : 		 ROBERT PLANT переосмыслит трек LED ZEPPELIN?

16 фев 2024 : 		 ROBERT PLANT считает, что больше не будет петь "Stairway To Heaven"

26 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT спел "Stairway To Heaven" за сумму из шести знаков

23 окт 2023 : 		 ROBERT PLANT впервые за 16 лет спел "Stairway To Heaven"

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

13 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

6 дек 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

28 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

25 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT назвал судебные разбирательства по "Stairway To Heaven" неприятными для всех сторон

21 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BRENDA BURNS от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

19 ноя 2021 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS проведут концерт на YouTube

5 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BERT JANSCH от ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

8 окт 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

14 авг 2021 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS

22 июл 2021 : 		 ROBERT PLANT выступил с SAVING GRACE

6 июн 2021 : 		 ROBERT PLANT запишет новый альбом с ALISON KRAUSS

8 апр 2021 : 		 Цветной винил ROBERT PLANT ко дню музыкального магазина

31 июл 2020 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

20 апр 2020 : 		 ROBERT PLANT пожертвовал тысячи фунтов на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 ROBERT PLANT представил ремастированное видео

14 янв 2020 : 		 ROBERT PLANT рассказал о своём сольном хите: «Мы склеили много разных кусков из Zeppelin, и в этом было даже что-то комичное»

19 ноя 2019 : 		 ROBERT PLANT уверен, что выпустит ещё один альбом с ALISON KRAUSS
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Сколько получает ROBERT PLANT?



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Celebrity Access сообщает, что недавно опубликованная отчетность показывает, что за финансовый год, закончившийся 31 марта 2024 года, Robert Plant получил 7 миллионов фунтов стерлингов в виде дивидендов от двух своих британских музыкальных издательских компаний. Эти компании, Sons Of Einion и Trolcharm, используются Plant'ом для управления своей музыкальной карьерой и получают доход от продаж альбомов.

Согласно отчетности, поданной 17 декабря, за этот период Plant получил 4 миллиона фунтов стерлингов от Sons Of Einion и 3 миллиона фунтов стерлингов от Trolcharm. Судя по предыдущим отчетам, это первый случай, когда оба предприятия выплатили дивиденды. Хотя напрямую в качестве получателя дивидендов Plant не указан, обе компании перечисляют выплаты «директору», роль которого он делит со своими детьми, Логаном, Джесси Ли (Джорданом) и Кармен Джонс.

LED ZEPPELIN Singer ROBERT PLANT's Royalty Payments Released




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