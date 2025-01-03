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Сколько получает ROBERT PLANT?



Celebrity Access сообщает, что недавно опубликованная отчетность показывает, что за финансовый год, закончившийся 31 марта 2024 года, Robert Plant получил 7 миллионов фунтов стерлингов в виде дивидендов от двух своих британских музыкальных издательских компаний. Эти компании, Sons Of Einion и Trolcharm, используются Plant'ом для управления своей музыкальной карьерой и получают доход от продаж альбомов.



Согласно отчетности, поданной 17 декабря, за этот период Plant получил 4 миллиона фунтов стерлингов от Sons Of Einion и 3 миллиона фунтов стерлингов от Trolcharm. Судя по предыдущим отчетам, это первый случай, когда оба предприятия выплатили дивиденды. Хотя напрямую в качестве получателя дивидендов Plant не указан, обе компании перечисляют выплаты «директору», роль которого он делит со своими детьми, Логаном, Джесси Ли (Джорданом) и Кармен Джонс.







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