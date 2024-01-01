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*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
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Robert Plant

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ROBERT PLANT считает большим достижением исполнение переработанных песен LED ZEPPELIN



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Легенда LED ZEPPELIN Robert Plant и исполнительница кантри Alison Krauss дали интервью USA Today в преддверии стартующего 2 июня летнего тура 2024 года в поддержку альбома 2021 года "Raise The Roof", продолжения отмеченного Грэмми альбома 2007 года "Raising Sand". На вопрос о том, чем он занимался с тех пор, как в прошлом году закончил гастроли, Robert ответил:

«Я был очень занят, следуя за своей полярной звездой и погружаясь в старый добрый мир ритм-н-блюза в поисках песен, с которыми я мог бы что-то сделать в будущем. А ещё я смотрю футбол».

В концертном туре 2024 года Plant, Krauss и их группа исполнят песни из совместного творчества музыкантов. Поклонников также ожидают переосмысленные аранжировки классических композиций LED ZEPPELIN, таких как "The Battle Of Evermore", "Rock And Roll", "When The Levee Breaks" и другие сюрпризы.

На вопрос о том, нравится ли ему исполнять несколько переработанных песен LED ZEPPELIN в своём шоу, или это больше похоже на обязаловку, Plant ответил:

«Я люблю их и очень горжусь ими, а возможность менять их местами и слышать этот голос рядом со мной позволяет взглянуть на более драматичные элементы с экзотической точки зрения. Временами я испытываю эмоции, потому что слышу эти песни — все они являются прекрасными адаптациями, о которых я и мечтать не мог. Это большое достижение».




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