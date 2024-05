26 май 2024



ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»



Легенда группы The Who Roger Daultrey в интервью Music Week рассказал о своей 24-летней деятельности по организации концертов для фонда Teenage Cancer Trust в легендарном лондонском Royal Albert Hall.



На вопрос о том, как он оценивает состав участников мероприятия в этом году, включая Robert'a Plant'a, Roger ответил:



«Да, целых 2 миллиона фунтов стерлингов за неделю — это просто замечательно. Только когда выходишь на сцену, понимаешь, как трудно собрать деньги на благотворительность! В этом году состав участников был превосходен, потому что здорово находиться рядом со своими старыми друзьями. Noel был с нами с самого первого дня. Когда мне пришлось пропустить мероприятие, потому что [The Who] были в туре, Noel отработал за меня. А с Robert'ом [Plant'ом] я дружу уже 50 лет, и видеть его на сцене вместе со мной — двух старых пердунов, веселящихся от души, — это просто божественно!»



