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Robert Plant

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|||| 26 май 2024

ROGER DALTREY о дружбе с ROBERT'ом PLANT'ом: «Два старых пердуна отлично провели время, и это божественно»



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Легенда группы The Who Roger Daultrey в интервью Music Week рассказал о своей 24-летней деятельности по организации концертов для фонда Teenage Cancer Trust в легендарном лондонском Royal Albert Hall.

На вопрос о том, как он оценивает состав участников мероприятия в этом году, включая Robert'a Plant'a, Roger ответил:

«Да, целых 2 миллиона фунтов стерлингов за неделю — это просто замечательно. Только когда выходишь на сцену, понимаешь, как трудно собрать деньги на благотворительность! В этом году состав участников был превосходен, потому что здорово находиться рядом со своими старыми друзьями. Noel был с нами с самого первого дня. Когда мне пришлось пропустить мероприятие, потому что [The Who] были в туре, Noel отработал за меня. А с Robert'ом [Plant'ом] я дружу уже 50 лет, и видеть его на сцене вместе со мной — двух старых пердунов, веселящихся от души, — это просто божественно!»

Больше подробностей о мероприятии вы можете найти здесь.

ROGER DALTREY - "IвЂ™ve Been Friends With ROBERT PLANT For 50 Years And To Have Him On Stage With Me вЂ“ Two Old Farts Having A Good Time вЂ“ It Was Heaven!"




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