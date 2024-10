сегодня



Концертный трек DELAIN



"Moth To A Flame", концертная композиция группы DELAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Dance With The Devil", выходящего восьмого ноября на Napalm Records:



01. Dance With The Devil

02. The Reaping

03. Sleepwalkers Dream (2024 version)

04. The Cold (live)

05. Burning Bridges (live)

06. The Quest And The Curse (live)

07. April Rain (live)

08. Invidia (live)

09. Queen Of Shadow (live featuring Paolo Ribaldini)

10. Your Body Is A Battleground (live featuring Paolo Ribaldini)

11. Moth To A Flame (live)

12. Control The Storm (live featuring Paolo Ribaldini)

13. Dance With The Devil (instrumental)

14. The Reaping (instrumental)

15. Underland (alternate ending version)



Martijn Westerholt: «Мы очень рады, что у нас есть совершенно новый материал, готовый к выпуску! В дополнение к новым песням нам удалось запечатлеть несколько волшебных моментов нашего европейского тура в начале этого года в формате живых треков для EP. Мы определенно очень рады этому релизу и с нетерпением ждем возможности представить новую музыку на сцене!»







