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Лидер DELAIN: «Я брал на себя очень много и выгорел»



MARTIJN WESTERHOLT в недавнем интервью Belgian Jasper ответил на вопрос, каково было дебютировать новым составом на крупных фестивалях:



«Имя на слуху, но некоторые люди в составе — новички. И ожиданий не меньше, а даже больше. Так что приходится выкладываться по полной. Поэтому я постоянно был в режиме «Как у нас дела?». И я также считаю это частью своей работы - следить за тем, чтобы всё было качественно, так, как мы хотим, чтобы люди были довольны, чтобы все работало хорошо. Так что вы постоянно находитесь в режиме оценки, но поскольку вы постоянно находитесь в этом режиме, в каком-то смысле вы автоматом выходите из этого режима, если вы понимаете, о чем я.



Я только что вернулся из почти четырехнедельного путешествия по США. Я хотел этого уже несколько лет, начать с Новой Англии и закончить во Флориде... Но это дало мне время сделать шаг назад и посмотреть: «Чего мы достигли и где мы находимся?». И я должен сказать, что я очень благодарен за то, где мы сейчас находимся, потому что это, да, нечто из ряда вон выходящее, те события, которые произошли за последние два с половиной года, когда у тебя сменился состав и ты должен играть на таких больших фестивалях — Graspop [Metal Meeting], Wacken [Open Air], Masters Of Rock, Summer Breeze и так далее. Но я по-настоящему горжусь всеми в группе, тем, как они выступили, и я благодарен фанатам. «Dark Waters» как музыка, как альбом, был принят хорошо. Моей целью было показать людям, что звучание DELAIN всё ещё на месте, и мы называемся DELAIN не просто так, а из-за музыки, которую мы делаем. И, да, у меня есть ощущение, что эта миссия выполнена. Конечно, найдутся люди, которые будут думать по-другому, но есть и те, на кого я ориентируюсь, кому это действительно нравится. И поэтому я и занимаюсь этим делом. Не только ради собственного удовольствия и того, что исходит из вашего сердца, но и ради людей, которые слушают вашу музыку. Так что я очень благодарен и счастлив».



По поводу своих рабочих отношений с нынешними коллегами по группе DELAIN — новыми участниками Ludovico Cioffi и Diana Leah, а также вернувшимся Sander Zoer и Ronald Landa, Martijn сказал:



«Ну, конечно, ты стараешься наставлять новых людей с помощью того опыта, который у тебя есть. А для меня самого, что является другим аспектом, сейчас это больше командная работа, потому что в прошлом это была не совсем командная работа. Очень много делала Charlotte [Wessels, бывшая вокалистка DELAIN], много делал я, а на последнем альбоме еще и Timo [Somers, бывший гитарист DELAIN], но это касается только последнего альбома, правда. В остальном же я один просто делал так много, что это и привело меня к выгоранию. А еще мне не хватало благодарности от окружающих за всё, что я делал, потому что я всего лишь человек, и всем нужна признательность, а заниматься чем-то вроде DELAIN очень сложно. И да, очень важно, чтобы тебя поддерживали как человека. И сейчас это происходит гораздо чаще, потому что мы — как бы это сказать? — больше разделяем задачи. У меня меньше забот, и я могу сосредоточиться на том, что является моей специализацией, другие люди могут сосредоточиться на том, что у них хорошо получается, а я могу больше сосредоточиться на создании музыки, и это делает меня по-настоящему счастливым и благодарным».







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