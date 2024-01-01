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Лидер DELAIN не готов возвращаться к CHARLOTTE WESSELS



В рамках недавней беседы у Martijn Westerholt'a спросили, что же привело к тому, что в 2021 году DELAIN развалились, на что он ответил:



«Ну, на самом деле, в феврале 21-го это был только результат. А началось всё ещё с конца 2019 года. Я перегорел, потому что в DELAIN именно я в основном заботился о большинстве происходящих событий, вместе с Charlotte, а остальные музыканты были своего рода наемниками и мало что делали в рабочих процессах, да от них и не ожидали этого. Никакой их вины в этом нет, просто именно так функционировал DELAIN. В определенный момент, когда я перегорел, мне действительно пришлось сделать шаг назад и взять паузу, поменьше ездить на гастроли. И тогда трое остальных парней в сущности сказали: «Хорошо, но мы хотим всё изменить, и всё должно быть по-другому. Лично мы хотим продолжать гастролировать, и мы вообще не хотим, чтобы ты больше гастролировал с нами. И мы так и поступим». Но это невозможно, потому что DELAIN это еще и обычная бизнес-компания - это моя работа, и это была работа Charlotte. А еще это моя ответственность. Если они поедут в тур без меня и что-то пойдет не так, тогда люди появятся у моего порога, а не у их. И Charlotte сказала: «Ладно, ребята, вы должны разобраться с этой проблемой. В противном случае я скорее уйду, потому что не хочу участвовать в таких масштабных переменах. Тогда я лучше займусь своими делами сама по себе». И в конце концов я предложил им совершить сделку: «Хорошо. Тогда выкупайте у меня DELAIN». Это могло бы стать проблемой, потому что они не писали большую часть музыки. Музыку писал я, мой соавтор Guus [Eikens], а с какого-то момента и Charlotte, хотя сначала Charlotte в большинстве своем занималась только текстами. Так что у меня были некоторые сомнения, но я подумал: «Ладно, если они хотят взять всё на себя, мне будет очень больно, но пускай, просто они должны будут купить бренд, а я тогда организую свой собственный проект». И мы начали вести переговоры на этот счет, но ничего не вышло. Оглядываясь назад, я чувствую облегчение. Я благодарен, что ничего не вышло, потому что многие люди говорили мне: «Эй, чувак, ты не должен отдавать имя так просто. Ведь это дело твоей жизни, и звучание DELAIN очень сильно изменится. И это будет проблемой». В общем, никакой сделки не вышло. Затем я собрал осколки, и мне пришлось думать, как двигаться дальше. В итоге мы пришли к тому, что мне пришлось задуматься: «Итак, проект, группа, надо объявить об этом». Примерно так всё и получилось. И самое забавное, что всё это произошло во времена COVID. Это стало для меня своего рода спасением в странном и грустном смысле, но благодаря локдауну появилась возможность и время, чтобы собрать осколки и понять, что делать дальше».



На вопрос о том, готов ли он снова работать с Charlotte в будущем, если такая возможность представится, Martijn сказал:



«Ну, так сказать, душевная боль еще не прошла, так что по состоянию на сейчас — нет. К тому же, если вы послушаете сольную музыку Charlotte [после DELAIN] и сравните её с моей музыкой, она совершенно другая. Она проделала отличную работу по созданию своего собственного звучания и своей собственной музыки, но, как вы можете слышать, они разные. И я считаю, что это комплимент в её адрес. Но это также показывает разницу в том, что мы делаем. Так что я отношусь к возможности нового сотрудничества довольно скептически. Но в то же время, как и во всем, что происходит в жизни, никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства, никогда не стоит говорить «никогда», но конкретно сейчас я не представляю, что это произойдет в будущем».







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