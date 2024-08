сегодня



Профессиональное видео полного выступления DELAIN



Профессиональное видео полного выступления DELAIN, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Cold"

"Suckerpunch"

"Burning Bridges"

"The Quest and the Curse"

"Invidia"

"Get the Devil Out of Me"

"Army of Dolls"

"Queen of Shadow"

"The Gathering"

"Don't Let Go"

"Moth to a Flame"

"We Are the Others"







+0 -0



просмотров: 118