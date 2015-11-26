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Neal Morse

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21 апр 2019 : 		 Новая песня NEAL MORSE

12 сен 2018 : 		 NEAL MORSE на FRONTIERS MUSIC SRL

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

28 июн 2018 : 		 Концертное видео NEAL MORSE

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEAL MORSE

14 фев 2018 : 		 NEAL MORSE исполняет новую песню

17 янв 2018 : 		 Новое видео NEAL MORSE

20 дек 2017 : 		 Новое видео NEAL MORSE

21 ноя 2017 : 		 Новый релиз NEAL MORSE выйдет в феврале

12 июл 2015 : 		 Концертный релиз NEAL MORSE выйдет в августе

30 окт 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления NEAL MORSE

14 янв 2013 : 		 NEAL MORSE выпустит концертный релиз в феврале

25 дек 2012 : 		 MIKE PORTNOY поедет в тур с NEAL MORSE BAND

30 апр 2012 : 		 MORSE, PORTNOY, GEORGE: детали нового альбома

13 апр 2012 : 		 Семпл с нового релиза NEAL MORSE

12 апр 2012 : 		 MIKE PORTNOY на новом сборнике кавер-версий от NEAL MORSE

7 май 2011 : 		 Детали нового альбома NEAL'a MORSE'a

19 мар 2010 : 		 NEAL MORSE выпустил трёхдисковое издание

20 дек 2006 : 		 NEAL MORSE: Новый альбом в феврале

6 окт 2005 : 		 NEAL MORSE: новый сольный альбом осенью

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Новая песня NEAL MORSE



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"There’s A Highway", новая песня группы NEAL MORSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Jesus Christ - The Exorcist", выход которого запланирован на 14 июня.

NEAL MORSE Debuts New Song вЂњThereвЂ™s A HighwayвЂќ






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