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Neal Morse

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11 июл 2020 : 		 Кавер-версия JETHRO TULL от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

2 июл 2020 : 		 NEAL MORSE выпустит альбом осенью

19 июн 2020 : 		 Кавер-версия хита RINGO STARR от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

25 май 2020 : 		 Кавер-версия хита Джерри Рафферти от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

6 май 2020 : 		 NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE выпускают новый релиз

7 апр 2020 : 		 Фрагмент нового трека NEAL MORSE

28 янв 2020 : 		 NEAL MORSE представил новые треки

26 дек 2019 : 		 Рождественская песня от NEAL MORSE

24 дек 2019 : 		 NEAL MORSE представил рождественский трек

18 дек 2019 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

31 июл 2019 : 		 Видео из проекта NEAL MORSE

3 июн 2019 : 		 Новая песня NEAL MORSE

21 апр 2019 : 		 Новая песня NEAL MORSE

12 сен 2018 : 		 NEAL MORSE на FRONTIERS MUSIC SRL

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

28 июн 2018 : 		 Концертное видео NEAL MORSE

18 фев 2018 : 		 Новое видео NEAL MORSE

14 фев 2018 : 		 NEAL MORSE исполняет новую песню

17 янв 2018 : 		 Новое видео NEAL MORSE

20 дек 2017 : 		 Новое видео NEAL MORSE

21 ноя 2017 : 		 Новый релиз NEAL MORSE выйдет в феврале

12 июл 2015 : 		 Концертный релиз NEAL MORSE выйдет в августе

30 окт 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления NEAL MORSE

14 янв 2013 : 		 NEAL MORSE выпустит концертный релиз в феврале

25 дек 2012 : 		 MIKE PORTNOY поедет в тур с NEAL MORSE BAND

30 апр 2012 : 		 MORSE, PORTNOY, GEORGE: детали нового альбома
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|||| 11 июл 2020

Кавер-версия JETHRO TULL от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE



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NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE объявили о возвращении к своему кавер-проекту, третьему по счёту, получившему название "Cov3r To Cov3r". Релиз будет доступен 24 июля на CD, двойном виниле в разворотном конверте с CD и в цифровом виде. В этот же день будет выпущена и "Cover To Cover Anthology (Vol. 1 - 3)", включающая все три релиза из серии (первые два альбома прошли ремастеринг и впервые будут доступны в цифровом варианте на всех крупных площадках). Новые версии альбомов также получили и новое оформление от Thomas'a Ewerhard'a (SONS OF APOLLO, THE NEAL MORSE BAND, AVANTASIA).

Трек-лист:

"Cover To Cover":

01. Where The Streets Have No Name (U2)

02. I'm The Man (JOE JACKSON)

03. What Is Life? (GEORGE HARRISON)

04. Badge (CREAM)

04. Maybe I'm Amazed (PAUL MCCARTNEY)

05. Day After Day (BADFINGER)

06. Pleasant Valley Sunday (THE MONKEES)

07. Tuesday Afternoon (THE MOODY BLUES)

08. Can't Find My Way Home (BLIND FAITH)

09. I'm Free / Sparks (THE WHO)

10. Where Do The Children Play (CAT STEVENS)

11. Feelin' Stronger Every Day (CHICAGO)

12. Rock N Roll Suicide (DAVID BOWIE)

"Cover 2 Cover":

01. (What's So Funny About) Peace, Love & Understanding (Elvis Costello)

02. Lido Shuffle (BOZ SCAGGS)

03. Crazy Horses (THE OSMONDS)

04. Driven To Tears (THE POLICE)

05. Come Sail Away (STYX)

06. Rikki Don't Lose That Number (STEELY DAN)

07. Lemons Never Forget (THE BEE GEES)

08. The Letter (JOE COCKER)

09. I Saw The Light (TODD RUNDGREN)

10. Teacher (JETHRO TULL)

11. Southern Man/Needle And The Damage Done/Cinnamon Girl (NEIL YOUNG)

12. Starless (KING CRIMSON)

"Cov3r To Cov3r":

01. No Opportunity Necessary, No Experience Needed (YES)

02. Hymn 43 (JETHRO TULL)

03. Life On Mars (DAVID BOWIE)

04. Baker Street (GERRY RAFFERTY)

05. It Don't Come Easy (RINGO STARR)

06. Baby Blue (BADFINGER)

07. One More Red Nightmare (KING CRIMSON)

08. Black Coffee In Bed (SQUEEZE)

09. Tempted (SQUEEZE)

10. Runnin' Down A Dream (TOM PETTY)

11. Let Love Rule (LENNY KRAVITZ)

Кавер-версия композиции "Hymn 43" доступна ниже.

NEAL MORSE, MIKE PORTNOY And RANDY GEORGE Cover JETHRO TULL


















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