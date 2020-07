11 июл 2020



Кавер-версия JETHRO TULL от NEAL MORSE , MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE



NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE объявили о возвращении к своему кавер-проекту, третьему по счёту, получившему название "Cov3r To Cov3r". Релиз будет доступен 24 июля на CD, двойном виниле в разворотном конверте с CD и в цифровом виде. В этот же день будет выпущена и "Cover To Cover Anthology (Vol. 1 - 3)", включающая все три релиза из серии (первые два альбома прошли ремастеринг и впервые будут доступны в цифровом варианте на всех крупных площадках). Новые версии альбомов также получили и новое оформление от Thomas'a Ewerhard'a (SONS OF APOLLO, THE NEAL MORSE BAND, AVANTASIA).



Трек-лист:



"Cover To Cover":



01. Where The Streets Have No Name (U2)



02. I'm The Man (JOE JACKSON)



03. What Is Life? (GEORGE HARRISON)



04. Badge (CREAM)



04. Maybe I'm Amazed (PAUL MCCARTNEY)



05. Day After Day (BADFINGER)



06. Pleasant Valley Sunday (THE MONKEES)



07. Tuesday Afternoon (THE MOODY BLUES)



08. Can't Find My Way Home (BLIND FAITH)



09. I'm Free / Sparks (THE WHO)



10. Where Do The Children Play (CAT STEVENS)



11. Feelin' Stronger Every Day (CHICAGO)



12. Rock N Roll Suicide (DAVID BOWIE)



"Cover 2 Cover":



01. (What's So Funny About) Peace, Love & Understanding (Elvis Costello)



02. Lido Shuffle (BOZ SCAGGS)



03. Crazy Horses (THE OSMONDS)



04. Driven To Tears (THE POLICE)



05. Come Sail Away (STYX)



06. Rikki Don't Lose That Number (STEELY DAN)



07. Lemons Never Forget (THE BEE GEES)



08. The Letter (JOE COCKER)



09. I Saw The Light (TODD RUNDGREN)



10. Teacher (JETHRO TULL)



11. Southern Man/Needle And The Damage Done/Cinnamon Girl (NEIL YOUNG)



12. Starless (KING CRIMSON)



"Cov3r To Cov3r":



01. No Opportunity Necessary, No Experience Needed (YES)



02. Hymn 43 (JETHRO TULL)



03. Life On Mars (DAVID BOWIE)



04. Baker Street (GERRY RAFFERTY)



05. It Don't Come Easy (RINGO STARR)



06. Baby Blue (BADFINGER)



07. One More Red Nightmare (KING CRIMSON)



08. Black Coffee In Bed (SQUEEZE)



09. Tempted (SQUEEZE)



10. Runnin' Down A Dream (TOM PETTY)



11. Let Love Rule (LENNY KRAVITZ)



Кавер-версия композиции "Hymn 43" доступна ниже.







































