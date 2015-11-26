MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND

NMB (NEAL MORSE BAND) объявили о том, что их новая работа, получившая название "Innocence & Danger", будет доступна, начиная с двадцать седьмого августа в следующих вариантах: 2CD+DVD Digipak (с документальным фильмом), 3LP+2CD Boxset, 2CD Jewelcase & Digital Album — за оформление отвечал Thomas Ewerhard (Transatlantic).
Трек-лист:
CD 1 (Innocence):
"Do It All Again"
"Bird On A Wire"
"Your Place In The Sun"
"Another Story To Tell"
"The Way It Had To Be"
"Emergence"
"Not Afraid Pt. 1"
"Bridge Over Troubled Water"
CD 2 (Danger):
"Not Afraid Pt. 2"
"Beyond The Years"
Видео исполнения композиции “Bird On A Wire” барабанщиком группы, Mike'ом Portnoy, доступно для просмотра ниже.
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