19 дек 2022



Фрагмент нового релиза NEAL MORSE BAND



NEAL MORSE BAND 17 января выпустят на 4СD/2 BluRay новый концертный релиз "Morsefest 2020: Lockdown", фрагмент из которого, "Seemingly Sincere", доступен ниже.



Disc 1

"Where The Streets Have No Name"

"Hymn 43"

"Baker Street"

"Come Sail Away"

"Lido Shuffle"

"Maybe I’m Amazed"

"Live And Let Die"

"What Is Life"

"It Don’t Come Easy"

"Let Love Rule"





Disc 2

"Pleasant Valley Sunday"

"Rikki Don’t Lose That Number"

"Runnin’ Down A Dream"

"The Letter"

"Crazy Horses"

"I’m Free / Sparks"

"Feeling Stronger Every Day"

"25 Or 6 To 4"

"Starless"





Disc 3 - Thoughts Trilogy

"Thoughts"

"Thoughts Part II"

"Thoughts Part 5"







Disc 4 - Sola Gratia Live Debut

"Preface"

"Overture"

"In The Name Of The Lord"

"Ballvhoo (The Chosen Ones)"

"March Of The Pharisees"

"Building A Wall"

"Sola Intermezzo"

"Overflow"

"Warmer Than The Sunshine"

"Never Change"

"Seemingly Sincere"

"The Light On The Road To Damascus"

"The Glory Of The Lord"

"Now I Can See / The Great Commission"





Disc 5 - Blu-Ray

Morsefest 2020 Lockdown – Night # 1:

Cover To Cover

Special Feature

“The Great Nothing” – recorded live during Morsefest 2018





Disc 6 - Blu-Ray

Morsefest 2020 Lockdown – Night # 2:

“Thoughts” Trilogy

“Sola Scriptura” Medley

“Sola Gratia” Live Debut







+0 -0



просмотров: 143