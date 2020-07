19 июл 2020



NEAL MORSE представил новое видео



NEAL MORSE объявил о том, что его новая концептуальная работа получила название Sola Gratia и будет выпущена одиннадцатого сентября 2020 года. В записи материала ему помогали Mike Portnoy, Randy George, Eric Gillette, Bill Hubauer и Gideon Klein. Все было записано "виртуально" в апреле этого года, релиз будет доступен в варианте CD/DVD (с документальным фильмом о создании), двойном виниле с CD, обычном диске и в цифровом варианте. За оформление отвечал Thomas Ewerhard.



Трек-лист:



“Preface”

“Overture”

“In The Name Of The Lord”

“Ballyhoo (The Chosen Ones)”

“March Of The Pharisees”

“Building A Wall”

“Sola Intermezzo”

“Overflow”

“Warmer Than The Sunshine”

“Never Change”

“Seemingly Sincere”

“The Light On The Road To Damascus”

“The Glory Of The Lord”

“Now I Can See/The Great Commission”



Видео на "In The Name Of The Lord" доступно ниже.







