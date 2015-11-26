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Neal Morse

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27 июн 2021 : 		 MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND

2 июн 2021 : 		 Новый альбом NMB (NEAL MORSE BAND) выйдет летом

11 май 2021 : 		 NEAL MORSE проведёт мастер-классы

29 дек 2020 : 		 Mike Portnoy в гостях у NEAL MORSE

22 дек 2020 : 		 Новое видео NEAL MORSE

20 дек 2020 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE

12 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE

12 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE

30 авг 2020 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

12 авг 2020 : 		 Новое видео NEAL MORSE

19 июл 2020 : 		 NEAL MORSE представил новое видео

11 июл 2020 : 		 Кавер-версия JETHRO TULL от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

2 июл 2020 : 		 NEAL MORSE выпустит альбом осенью

19 июн 2020 : 		 Кавер-версия хита RINGO STARR от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

25 май 2020 : 		 Кавер-версия хита Джерри Рафферти от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

6 май 2020 : 		 NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE выпускают новый релиз

7 апр 2020 : 		 Фрагмент нового трека NEAL MORSE

28 янв 2020 : 		 NEAL MORSE представил новые треки

26 дек 2019 : 		 Рождественская песня от NEAL MORSE

24 дек 2019 : 		 NEAL MORSE представил рождественский трек

18 дек 2019 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

31 июл 2019 : 		 Видео из проекта NEAL MORSE

3 июн 2019 : 		 Новая песня NEAL MORSE

21 апр 2019 : 		 Новая песня NEAL MORSE

12 сен 2018 : 		 NEAL MORSE на FRONTIERS MUSIC SRL

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE
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MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND



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NMB (NEAL MORSE BAND) объявили о том, что их новая работа, получившая название "Innocence & Danger", будет доступна, начиная с двадцать седьмого августа в следующих вариантах: 2CD+DVD Digipak (с документальным фильмом), 3LP+2CD Boxset, 2CD Jewelcase & Digital Album — за оформление отвечал Thomas Ewerhard (Transatlantic).

Трек-лист:

CD 1 (Innocence):
"Do It All Again"
"Bird On A Wire"
"Your Place In The Sun"
"Another Story To Tell"
"The Way It Had To Be"
"Emergence"
"Not Afraid Pt. 1"
"Bridge Over Troubled Water"

CD 2 (Danger):
"Not Afraid Pt. 2"
"Beyond The Years"

Видео исполнения композиции “Do It All Again” барабанщиком группы, Mike'ом Portnoy, доступно для просмотра ниже.

NMB (NEAL MORSE BAND) Release MIKE PORTNOY Drum Cam Video For New Single



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