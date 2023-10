сегодня



Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS



"Tiny Little Fires", новое видео группы NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS , доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sophomore, выходящего десятого ноября:



"Hard To Be Easy"

"Linger At The Edge Of My Memory"

"Tiny Little Fires"

"Right Where You Should Be"

"The Weary One"

"Mama"

"I’m Not Afraid"

"Weighs Me Down"

"Walking On Water"

"Anywhere The Wind Blows"

"Right Where You Should Be" (Alternative Version)*

"The Weary One" (Alternative Version)*





* CD bonus tracks







