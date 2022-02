сегодня



Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS



“You Set My Soul On Fire”, новое видео трио Nick D’Virgilio (Big Big Train, ex-Spock’s Beard), Neal Morse (Transatlantic, NMB, ex-Spock’s Beard), и Ross Jennings (Haken, Novena), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Troika", выходящего 25 февраля.



Трек-лист:



"Everything I Am"

"Julia"

"You Set My Soul On Fire"

"One Time Less"

"Another Trip Around The Sun"

"A Change Is Gonna Come"

"If I Could"

"King For A Day"

"Second Hand Sons"

"My Guardian"

"What You Leave Behind"







