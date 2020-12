22 дек 2020



Новое видео NEAL MORSE



“Caroling, Caroling!”, новое видео группы NEAL MORSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Last Minute Christmas Album:



"Caroling, Caroling!"

"All You Need Is Love On Christmas"

"Worldwide Sleigh Ride"

"It’s Christmas Time At Last"

"Silver Bells And Promises"

"On This Most Holy Night"

"Mrs. Claus"

"Everything I Want For Christmas"

"‘Tis The Season To Be Blue"

"Lo How A Rose E’er Blooming"

"O Come, All Ye Faithful"







просмотров: 72