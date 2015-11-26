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Neal Morse

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2 июн 2021 : 		 Новый альбом NMB (NEAL MORSE BAND) выйдет летом

11 май 2021 : 		 NEAL MORSE проведёт мастер-классы

29 дек 2020 : 		 Mike Portnoy в гостях у NEAL MORSE

22 дек 2020 : 		 Новое видео NEAL MORSE

20 дек 2020 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE

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12 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE

30 авг 2020 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

12 авг 2020 : 		 Новое видео NEAL MORSE

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2 июл 2020 : 		 NEAL MORSE выпустит альбом осенью

19 июн 2020 : 		 Кавер-версия хита RINGO STARR от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

25 май 2020 : 		 Кавер-версия хита Джерри Рафферти от NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE

6 май 2020 : 		 NEAL MORSE, MIKE PORTNOY и RANDY GEORGE выпускают новый релиз

7 апр 2020 : 		 Фрагмент нового трека NEAL MORSE

28 янв 2020 : 		 NEAL MORSE представил новые треки

26 дек 2019 : 		 Рождественская песня от NEAL MORSE

24 дек 2019 : 		 NEAL MORSE представил рождественский трек

18 дек 2019 : 		 Видео с текстом от NEAL MORSE

31 июл 2019 : 		 Видео из проекта NEAL MORSE

3 июн 2019 : 		 Новая песня NEAL MORSE
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Новое видео NEAL MORSE BAND



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NMB (NEAL MORSE BAND) объявили о том, что их новая работа, получившая название "Innocence & Danger", будет доступна, начиная с двадцать седьмого августа в следующих вариантах: 2CD+DVD Digipak (с документальным фильмом), 3LP+2CD Boxset, 2CD Jewelcase & Digital Album. За оформление отвечал Thomas Ewerhard (Transatlantic).

Трек-лист:

CD 1 (Innocence):
"Do It All Again"
"Bird On A Wire"
"Your Place In The Sun"
"Another Story To Tell"
"The Way It Had To Be"
"Emergence"
"Not Afraid Pt. 1"
"Bridge Over Troubled Water"

CD 2 (Danger):
"Not Afraid Pt. 2"
"Beyond The Years"

Видео к "Your Place In The Sun" доступно ниже.

NMB (NEAL MORSE BAND) Release



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