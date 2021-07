сегодня



Новое видео NEAL MORSE BAND



NMB (NEAL MORSE BAND) объявили о том, что и новая работа, получившая название Innocence & Danger, будет доступна начиная с двадцать седьмого августа в следующих вариантах 2CD+DVD Digipak (featuring a Making Of documentary), 3LP+2CD Boxset, 2CD Jewelcase & Digital Album — за оформление отвечал Thomas Ewerhard (Transatlantic).



Трек-лист:



CD 1 (Innocence):

"Do It All Again"

"Bird On A Wire"

"Your Place In The Sun"

"Another Story To Tell"

"The Way It Had To Be"

"Emergence"

"Not Afraid Pt. 1"

"Bridge Over Troubled Water"



CD 2 (Danger):

"Not Afraid Pt. 2"

"Beyond The Years"



Видео к "Bird On A Wire" доступно ниже.







