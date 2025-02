сегодня



THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет



Видео с первого за 12 лет выступления THREE DAYS GRACE с ADAM GONTIER на разогреве у DISTURBED 25 февраля на Ford Idaho Center Arena, Nampa, Idaho, доступно для просмотра ниже:



01. Animal I Have Become

02. So Called Life

03. Break

04. Home

05. The Mountain

06. Chalk Outline

07. Mayday (live debut)

08. I Hate Everything About You

09. The Good Life

10. Painkiller

11. Never Too Late

12. Riot







