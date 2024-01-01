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THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой



Барабанщик THREE DAYS GRACE Neil Sanderson в интервью радиостанции WRIF ответил на вопрос, когда группа планирует завершить работу над альбомом и когда его стоит ожидать:



«Мы работаем над ним прямо сейчас. Я только что был с ребятами в Zoom, и мы заканчиваем работу над альбомом. В принципе, мы надеемся закончить его к концу этого года и завершить запись в январе. А потом, конечно, мы отправимся в тур. Мы начинаем с DISTURBED, а затем собираем хэдлайн-тур на конец года, а также множество фестивалей и все такое. Так что мы должны закончить запись к январю, и я думаю, что она выйдет через пару месяцев после этого».







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