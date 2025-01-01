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*MASTODON расстались с гитаристом 193
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 26
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Three Days Grace

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14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE
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Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом



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Барабанщик THREE DAYS GRACE Neil Sanderson в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ожидать новую пластинку:

«Похоже, что мы выпустим его в июне. Мы просто завершаем работу над ним... Мы уже прошли стадию записи. Сейчас мы занимаемся микшированием и дорабатываем, просто перебираем [все]. Иногда мы возвращаемся к записи и проверяем, что можно приглушить, что убрать. Иногда это упражнение в создании хорошей записи, потому что иногда в ней слишком много всего, а количество не всегда означает качество. Так что мы в процессе работы просто проверяем, чтобы каждая часть была продуманной, имела определенную логику и улучшала песню. Если это не так, то она исчезает».




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