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Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом



Барабанщик THREE DAYS GRACE Neil Sanderson в недавнем интервью ответил на вопрос, когда поклонникам стоит ожидать новую пластинку:



«Похоже, что мы выпустим его в июне. Мы просто завершаем работу над ним... Мы уже прошли стадию записи. Сейчас мы занимаемся микшированием и дорабатываем, просто перебираем [все]. Иногда мы возвращаемся к записи и проверяем, что можно приглушить, что убрать. Иногда это упражнение в создании хорошей записи, потому что иногда в ней слишком много всего, а количество не всегда означает качество. Так что мы в процессе работы просто проверяем, чтобы каждая часть была продуманной, имела определенную логику и улучшала песню. Если это не так, то она исчезает».







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