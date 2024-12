сегодня



Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»



Вокалист THREE DAYS GRACE Matt Walst в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как появилась идея объединить в группе двух вокалистов:



«Однажды я просто поговорил об этом со своим братом Brad'ом [Walst, басист THREE DAYS GRACE] и сказал: »Было бы здорово, если бы Adam вернулся. И мы оба могли бы петь, и я мог бы петь песни последних 10 лет, и при этом и он мог бы спеть несколько из них». И да, кажется, что это просто позволит вдохнуть новую жизнь в THREE DAYS GRACE и вернуть их в прежнее состояние, как в ранние годы, или просто освежить и сделать интереснее».







+0 -0



просмотров: 78