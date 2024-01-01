Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»
Вокалист THREE DAYS GRACE Matt Walst в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как появилась идея объединить в группе двух вокалистов:
«Однажды я просто поговорил об этом со своим братом Brad'ом [Walst, басист THREE DAYS GRACE] и сказал: »Было бы здорово, если бы Adam вернулся. И мы оба могли бы петь, и я мог бы петь песни последних 10 лет, и при этом и он мог бы спеть несколько из них». И да, кажется, что это просто позволит вдохнуть новую жизнь в THREE DAYS GRACE и вернуть их в прежнее состояние, как в ранние годы, или просто освежить и сделать интереснее».
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