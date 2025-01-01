сегодня



ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE



ADAM GONTIER в недавнем интервью ответил на вопрос, какие ощущения он испытывает от возвращения в состав THREE DAYS GRACE:



«Ну, я больше волнуюсь, чем чувствую что- либо еще. Потому что прошло столько времени. И это было правильное время — правильное время для всех. Так что да, просто волнение и готовность к работе.



Потребовалось некоторое время, чтобы наладить контакт с ребятами и провести пару совместных шоу, пару мероприятий, но, да — волнение затмевает все остальные чувства, хотя... еще есть и ностальгия, безусловно. Но, да, я уверен, что все очень, очень рады следующей главе. Это будет отличный год, я уверен!»







+0 -0



просмотров: 188

