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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 47
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 32
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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Three Days Grace

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24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE
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ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE



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ADAM GONTIER в недавнем интервью ответил на вопрос, какие ощущения он испытывает от возвращения в состав THREE DAYS GRACE:

«Ну, я больше волнуюсь, чем чувствую что- либо еще. Потому что прошло столько времени. И это было правильное время — правильное время для всех. Так что да, просто волнение и готовность к работе.

Потребовалось некоторое время, чтобы наладить контакт с ребятами и провести пару совместных шоу, пару мероприятий, но, да — волнение затмевает все остальные чувства, хотя... еще есть и ностальгия, безусловно. Но, да, я уверен, что все очень, очень рады следующей главе. Это будет отличный год, я уверен!»




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