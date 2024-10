сегодня



ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE



THREE DAYS GRACE сообщили о возвращении в состав ADAM GONTIER. При этом Matt Walst остается в составе.



Adam: «Я думаю, что все прошло гладко, лучше, чем мы ожидали. Мы как будто вернулись в одну комнату и начали с того момента, на котором остановились. Мы так долго были друзьями, что вернуться в общую комнату — это естественно».



Waist: «Было очень приятно и вдохновляюще записывать пластинку. Объединить более 20 лет THREE DAYS GRACE и сделать нечто такое, чего еще не делала ни одна группа. Я с нетерпением жду, когда фанаты услышат его!».











