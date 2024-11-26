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Matt Sorum

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MATT SORUM уже 17 лет не берет в рот крепкого



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MATT SORUM опубликовал следующее сообщение:

«Проснувшись сегодня рано утром, что я делаю регулярно, поскольку у меня есть дочь Лу Эллингтон, я с огромной благодарностью отмечаю сегодня 17 лет трезвости. За эти 17 лет было много поворотов, взлетов и падений, но я с гордостью могу сказать, что сделал это без алкоголя и наркотиков. Жизнь на условиях жизни, как мы говорим.

Не все дни, когда я пил, были таким уж ужасными, но и не все дни были ладными. Мои первые годы в Голливуде и путешествия по миру были дикими приключениями, которые я бы ни на что не променял, но вечеринки начали овладевать мной, и я страдал в основном в личной жизни. Успех пугал, а больше всего меня пугали любовь и отношения. Жизнь в рок-н-ролле похожа на пузырь, в котором допустимо все. Плохое поведение рекомендуется, и, когда я рос и любил RNR, это было в порядке вещей. Я делал это на самом высоком уровне, без преувеличения. Наконец осознав, что алкоголь и наркотики завладели мной, я боролся с ними в течение многих лет, 3 раза попав в реабилитационный центр и пережив множество рецидивов. То, что изменило все это для меня, — это передача моей воли и моей жизни на попечение Бога. Это доверие и вера заботятся обо мне и моей семье, и я обрел настоящее счастье.

Спасибо всем тем, кто помог мне пройти самый прекрасный путь, который только может пожелать человек!»




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26 ноя 2024
R
Rutger
Отличный тост!

просмотров: 241

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