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Matt Sorum

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MATT SORUM: «Очень рад, что у меня есть возможность выбора»



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MATT SORUM в недавнем интервью вновь спросили о том, звали ли его принять участие в реюнионе GUNS N' ROSES:

«Нет, я не получал приглашения. 'Эй, давай к нам!'. А я в ответ: « Да нет, не стоит». [Смеется].

Они пригласили меня выступить [с ними в качестве гостя], и я отказался. Я не посчитал, что есть смысл сыграть — что? — две песни, а дальше что? Я же и так играю музыку. Я играю с музыкантами.

Но все в порядке. Что бы они ни делали, это круто. Я все еще живу этой мечтой бродяги-подмастерья. Мне нравится, что я нахожусь на своем месте, что у меня есть возможности выбирать разные варианты...»

На замечание о том, что он является еще и участником сольной группы Billy Gibbons'a помимо остальных занятий, Matt сказал:

«Находясь в обществе Billy, я, например, готов умереть и попасть на небеса. Я всегда смотрю на это так: ну, если бы я участвовал [в воссоединении GUNS N' ROSES], я бы не смог добиться этого. И ничего бы этого не было. И это не произошло бы прямо сейчас. И у меня не было бы времени на своего ребенка. Так что все эти моменты в моем сознании звучат так: «Я там, где должен быть». И я так и говорю. Люди же говорят: «Это чушь собачья. Тебе нужно быть в группе». А я, типа, ну, честно скажу, вначале было немного странно. Я такой: «Ладно, это воссоединение. Ладно, пусть это будет воссоединение». Но все пошло не так. Так что сейчас я гораздо спокойнее отношусь к этой ситуации, чем в самом начале. Буду честен.

Один человек, который позвонил мне и обсудил это, был Ринго [Старр из THE BEATLES]. И он сказал: «Тебя не пригласили на вечеринку». Я ответил: «Нет, меня не пригласили на вечеринку». И вы знаете, как личность, если тебя не приглашают на вечеринку, то, конечно, это немного неприятно. Как будто меня не пригласили на праздник. [ Смеется ] Но он рассказал мне историю о себе, Джоне [Ленноне] и Поле [Маккартни]. А я такой: «Он и правда говорит...? Он говорит о Джоне Ленноне. Это безумие». И вот тут я понял, что Вселенная на моей стороне. Я разговариваю по телефону с Ринго о том, что его не пригласили на вечеринку. Это черт знает что, у меня внутри прям все замерло!».




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