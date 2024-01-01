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все новости группы
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США
22 дек 2024 :
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DON DOKKEN продает последнего коня
17 янв 2024 :
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DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
29 ноя 2023 :
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DON DOKKEN о фильме про DOKKEN
7 ноя 2023 :
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DON DOKKEN не хочет писать книгу
16 окт 2023 :
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DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы
15 окт 2023 :
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DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»
12 окт 2023 :
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DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»
30 сен 2023 :
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DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»
26 сен 2023 :
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DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»
29 июн 2021 :
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DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»
27 янв 2021 :
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DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»
13 янв 2021 :
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JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a
27 дек 2020 :
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DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»
23 дек 2020 :
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DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»
29 ноя 2020 :
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DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»
12 сен 2020 :
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DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»
27 июл 2020 :
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DON DOKKEN винит правительство
25 янв 2020 :
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Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками
6 июн 2017 :
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Акустика от DON DOKKEN
21 ноя 2016 :
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Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y
4 май 2015 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
9 сен 2014 :
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DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN
19 фев 2014 :
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Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки
22 дек 2012 :
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DON DOKKEN в акустике
10 окт 2012 :
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DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью
25 июл 2012 :
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DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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сегодня
DON DOKKEN продает последнего коня
DON DOKKEN опубликовал следующее сообщение:
«Как некоторые из вас, возможно, знают, пять лет назад я перенес операцию, в результате которой из-за осложнений у меня парализовало правую руку. Я хотел сохранить один из своих «Харлеев», но после стольких лет, в течение которых не было никаких улучшений, я принял трудное решение продать свой последний мотоцикл. К сожалению, я все еще не могу ездить безопасно из-за ослабленной руки. Это отличный мотоцикл с небольшим пробегом, так что обязательно присмотритесь к нему»
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