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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 139
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 17
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 16
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Don Dokken

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22 дек 2024 : 		 DON DOKKEN продает последнего коня

17 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»

29 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN о фильме про DOKKEN

7 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN не хочет писать книгу

16 окт 2023 : 		 DON DOKKEN считает, что тур с METALLICA способствовал развалу группы

15 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «MICK MARS написал массу песен MÖTLEY CRÜE»

12 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя руки!»

30 сен 2023 : 		 DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию!»

26 сен 2023 : 		 DON DOKKEN: «Правая рука у меня парализована»

29 июн 2021 : 		 DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем»

27 янв 2021 : 		 DON DOKKEN: «По крайней мере один из участников групп, с кем общался, болел COVID-19»

13 янв 2021 : 		 JEFF PILSON ответил на критику DOKKEN'a

27 дек 2020 : 		 DON DOKKEN: «Если твой президент, у которого друзья Ким Чен Ын и Владимир Путин, то...»

23 дек 2020 : 		 DON DOKKEN — о пластинке LYNCH/PILSON: «Ну я как-то посерьёзнее»

29 ноя 2020 : 		 DON DOKKEN: «Это будет достаточно ужасный год для Америки»

12 сен 2020 : 		 DON DOKKEN: «Не нравится, как я пою? Да поцелуйте меня в зад!»

27 июл 2020 : 		 DON DOKKEN винит правительство

25 янв 2020 : 		 Переиздание альбома DON DOKKEN выйдет с бонус-треками

6 июн 2017 : 		 Акустика от DON DOKKEN

21 ноя 2016 : 		 Бывший вокалист SKID ROW присоединился на сцене к DON'y DOKKEN'y

4 май 2015 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

9 сен 2014 : 		 DON DOKKEN, MARK BOALS исполнили песню DOKKEN

19 фев 2014 : 		 Сольный альбом DON DOKKEN вновь доступен для покупки

22 дек 2012 : 		 DON DOKKEN в акустике

10 окт 2012 : 		 DON DOKKEN и MICHAEL SCHENKER: первое превью

25 июл 2012 : 		 DON DOKKEN чуть не погиб в Болгарии
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DON DOKKEN продает последнего коня



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DON DOKKEN опубликовал следующее сообщение:

«Как некоторые из вас, возможно, знают, пять лет назад я перенес операцию, в результате которой из-за осложнений у меня парализовало правую руку. Я хотел сохранить один из своих «Харлеев», но после стольких лет, в течение которых не было никаких улучшений, я принял трудное решение продать свой последний мотоцикл. К сожалению, я все еще не могу ездить безопасно из-за ослабленной руки. Это отличный мотоцикл с небольшим пробегом, так что обязательно присмотритесь к нему»




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