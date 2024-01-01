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DON DOKKEN продает последнего коня



DON DOKKEN опубликовал следующее сообщение:



«Как некоторые из вас, возможно, знают, пять лет назад я перенес операцию, в результате которой из-за осложнений у меня парализовало правую руку. Я хотел сохранить один из своих «Харлеев», но после стольких лет, в течение которых не было никаких улучшений, я принял трудное решение продать свой последний мотоцикл. К сожалению, я все еще не могу ездить безопасно из-за ослабленной руки. Это отличный мотоцикл с небольшим пробегом, так что обязательно присмотритесь к нему»





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