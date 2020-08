сегодня



Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью



SIX FEET UNDER выпустят 17-й полноформатный альбом, получивший название "Nightmares Of The Decomposed", 2 октября на Metal Blade Records. Первый сингл будет представлен 1 сентября. В альбом войдут двенадцать новых композиций.



Комментарии Barnes'а:



«Работать после двадцати пяти лет сочинительства с моим старым коллегой по CANNIBAL CORPSE, Jack'ом Owen'ом — это как вернуться домой... В комнату, полную трупов. Его риффы и сочинительское мастерство дали мне горючее для того, чтобы написать невероятно возмутительные тексты и перевести мой креативный режим в состояние огнища-огненного!»



















