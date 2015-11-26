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*DEEP PURPLE в чартах 135
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 57
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 35
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Six Feet Under

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21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

27 мар 2020 : 		 Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»

13 фев 2020 : 		 Новое видео от группы гитариста SIX FEET UNDER

7 фев 2020 : 		 SIX FEET UNDER записывают новый альбом

15 янв 2019 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольный альбом

21 авг 2018 : 		 SIX FEET UNDER обещают особый концерт в Москве

7 июл 2018 : 		 Сборник нереализованного от SIX FEET UNDER

9 июн 2017 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER озвучил мультфильм

27 апр 2017 : 		 Лидер SIX FEET UNDER добрый, потому что "постоянно дует"

22 мар 2017 : 		 CHRIS BARNES о том, как JACK OWEN оказался в SIX FEET UNDER

1 мар 2017 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в SIX FEET UNDER

25 фев 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

23 фев 2017 : 		 Обучающее видео от SIX FEET UNDER

8 фев 2017 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

25 янв 2017 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

17 янв 2017 : 		 Барабанщик SIX FEET UNDER записал все партии за один раз

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

10 янв 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой

12 май 2016 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от SIX FEET UNDER

20 апр 2016 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от SIX FEET UNDER

14 апр 2016 : 		 SIX FEET UNDER записали кавер-версии IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 янв 2016 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольник

7 май 2015 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

21 апр 2015 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

8 апр 2015 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER
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Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью



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SIX FEET UNDER выпустят 17-й полноформатный альбом, получивший название "Nightmares Of The Decomposed", 2 октября на Metal Blade Records. Первый сингл будет представлен 1 сентября. В альбом войдут двенадцать новых композиций.

Комментарии Barnes'а:

«Работать после двадцати пяти лет сочинительства с моим старым коллегой по CANNIBAL CORPSE, Jack'ом Owen'ом — это как вернуться домой... В комнату, полную трупов. Его риффы и сочинительское мастерство дали мне горючее для того, чтобы написать невероятно возмутительные тексты и перевести мой креативный режим в состояние огнища-огненного!»

SIX FEET UNDER To Release








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Avul


21 авг 2020, 11:36		Огище, Ьарнс держит марку! Ждём

Exceptional


21 авг 2020, 12:24		Хорошая новость


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