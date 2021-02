сегодня



Новое видео SIX FEET UNDER



"The Rotting", новое видео группы SIX FEET UNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Nightmares Of The Decomposed", выпущенного второго октября.



Трек-лист:



01. Amputator



02. Zodiac



03. The Rotting



04. Death Will Follow



05. Migraine



06. The Noose



07. Blood Of The Zombie



08. Self Imposed Death Sentence



09. Dead Girls Don't Scream



10. Drink Blood Get High



11. Labyrinth Of Insanity



12. Without Your Life













