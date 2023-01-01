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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
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Six Feet Under

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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER



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Вокалист SIX FEET UNDER Chris Barnes в рамках серии вопросов "My 3 Questions To" назвал три дэтовых альбома всех времён:

«Я должен назвать POSSESSED "Seven Churches". Ещё я выбираю DEATH "Leprosy", "Spritual Healing" и "Scream Bloody Gore" — мне придётся добавить все три в список, потому что Чак [Шульдинер, основной участник DEATH] был моим хорошим другом, и я был большим поклонником DEATH в раннем возрасте. Так что покойся с миром, Чак. И ещё я хочу выбрать... Третьим, наверное, будет OBITUARY "Slowly We Rot" — грандиозный альбом. Все эти три группы — схожий тип дэт-металла. Конечно, POSSESSED — короли дэта; с них всё началось. Jeff Becerrа — чертовски классный парень. Вот где мои корни. Мне очень понравились все эти альбомы. И если мне бы пришлось добавить в список четвёртый, я бы назвал CANNIBAL CORPSE "Butchered At Birth" — воздал бы и себе должное. Это был важный альбом в дэт-металле в плане того, как мы изменили направление, и я полагаю, что он повлиял на многих людей, так же как и POSSESSED повлияли на многие группы, заставив их двигаться в определённом направлении».




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