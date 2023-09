сегодня



CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER



CHRIS BARNES 11 сентября опубликовал следующее сообщение:



«Наверное, сегодня не смогу уснуть... Завтра я начинаю записывать вокал для нового альбома SIX FEET UNDER! Это одни из самых насыщенных песен, которые мы создавали. Я очень рад этому!»







