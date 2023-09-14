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*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 37
*Новое видео SUFFOCATION 29
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Six Feet Under

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CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER



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CHRIS BARNES 11 сентября опубликовал следующее сообщение:

«Наверное, сегодня не смогу уснуть... Завтра я начинаю записывать вокал для нового альбома SIX FEET UNDER! Это одни из самых насыщенных песен, которые мы создавали. Я очень рад этому!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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14 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Нарастил дреды с помощью того, что срезал Кавалера.
14 сен 2023
O
Old Nothing
Новый SFU не нужен.

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