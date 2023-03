сегодня



SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом



Вокалист Chris Barnes и гитарист Jack Owen SIX FEET UNDER практически закончили работу над новым материалом. По словам Chris'a, материал выходит «офигенно нефигово брутальным».



New Six Feet Under album

and it’s INCREDIBLY FUCKING HEAVY.







#spoilerAlert 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 @OwenExplosion and yours truly are just about done writing theNew Six Feet Under albumand it’s INCREDIBLY FUCKING HEAVY. pic.twitter.com/3NfTq1lT8J





