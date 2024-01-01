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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

Six Feet Under

*



20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

27 мар 2020 : 		 Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»

13 фев 2020 : 		 Новое видео от группы гитариста SIX FEET UNDER

7 фев 2020 : 		 SIX FEET UNDER записывают новый альбом

15 янв 2019 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольный альбом
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Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE



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В рамках недавнего интервью у JACK'a OWEN'a спросили, представляет ли он такой вариант, что SIX FEET UNDER и CANNIBAL CORPSE могут выйти на одну сцену:

«Представляю. Я со всеми лажу, но логистика... Я не знаю. Я бы сделал. [ Смеется ] Короткий ответ: да, я бы сделал это. Я из тех, кто любит держать машину в рабочем состоянии, пока она не сломается. [Смеется] Как вариант все могло бы быть, к примеру, так: сет SIX FEET UNDER, затем перекрывающийся сет CANNIBAL [включающий песни эпохи CANNIBAL с Barnes и Owen] и затем сет Corpsegrinder [включающий песни эпохи CANNIBAL с George 'Corpsegrinder' Fisher]»




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