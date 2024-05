сегодня



Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE



В рамках недавнего интервью у JACK'a OWEN'a спросили, представляет ли он такой вариант, что SIX FEET UNDER и CANNIBAL CORPSE могут выйти на одну сцену:



«Представляю. Я со всеми лажу, но логистика... Я не знаю. Я бы сделал. [ Смеется ] Короткий ответ: да, я бы сделал это. Я из тех, кто любит держать машину в рабочем состоянии, пока она не сломается. [Смеется] Как вариант все могло бы быть, к примеру, так: сет SIX FEET UNDER, затем перекрывающийся сет CANNIBAL [включающий песни эпохи CANNIBAL с Barnes и Owen] и затем сет Corpsegrinder [включающий песни эпохи CANNIBAL с George 'Corpsegrinder' Fisher]»







