1 сен 2020



Новая песня SIX FEET UNDER



"Amputator", новая песня группы SIX FEET UNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nightmares Of The Decomposed", выход которого запланирован на второе октября на Metal Blade Records.



















