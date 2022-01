сегодня



Вокалист SIX FEET UNDER : «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»



Вокалист SIX FEET UNDER Chris Barnes поделился своими впечатлениями от просмотра "A Death Metal Round Table", ведущим которого был Staypuft Mallow и в котором принимали участие George "Corpsegrinder" Fisher, Trevor Strnad из THE BLACK DAHLIA MURDER, Chase Mason из GATECREEPER и Alex Jones из UNDEATH.



«Я только что посмотрел на YouTube подкаст "дэт-металл", который был сделан около недели назад с участием "лучших" вокалистов дэт-металла... мне стало физически плохо. Я презираю то, во что превратился этот жанр».



Через некоторое время фронтмен HATEBREED Jamey Jasta, ведущий популярного "The Jasta Show" и сопродюсер грядущего дебютного сольного альбома Fisher'a , ответил:



«Приходи на подкаст и обсудим», на что получил отвеет от Chris'a:



«Нет, спасибо, брат. Мне нет нужды примыкать к вашему кружку, ребята».



Jasta ответил песней "Weak", на что Barnes возразил:



«Я здесь не для того, чтобы играть в эту игру. Развлекайся, брат».



Затем Jasta написал: «Это ты играешь в игры, ты "ненавидишь то, во что превратился жанр", но разве ты когда-нибудь продвигал или обсуждал новые группы или пытался помочь развитию жанра?»



Это побудило Chris'a ответить: «Лол, продвигаю лол хахахахаха».



Jasta парировал: «О да, это ниже твоего достоинства», на что Barnes ответил:



«Неа, я просто не пиарщик...»

















































