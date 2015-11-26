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Six Feet Under

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29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Название нового альбома SIX FEET UNDER

27 мар 2020 : 		 Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»

13 фев 2020 : 		 Новое видео от группы гитариста SIX FEET UNDER

7 фев 2020 : 		 SIX FEET UNDER записывают новый альбом

15 янв 2019 : 		 Басист SIX FEET UNDER выпускает сольный альбом

21 авг 2018 : 		 SIX FEET UNDER обещают особый концерт в Москве

7 июл 2018 : 		 Сборник нереализованного от SIX FEET UNDER

9 июн 2017 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER озвучил мультфильм

27 апр 2017 : 		 Лидер SIX FEET UNDER добрый, потому что "постоянно дует"

22 мар 2017 : 		 CHRIS BARNES о том, как JACK OWEN оказался в SIX FEET UNDER

1 мар 2017 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в SIX FEET UNDER

25 фев 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

23 фев 2017 : 		 Обучающее видео от SIX FEET UNDER

8 фев 2017 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

25 янв 2017 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

17 янв 2017 : 		 Барабанщик SIX FEET UNDER записал все партии за один раз

14 янв 2017 : 		 Видео с текстом от SIX FEET UNDER

10 янв 2017 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой
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Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»



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Вокалист SIX FEET UNDER Chris Barnes поделился своими впечатлениями от просмотра "A Death Metal Round Table", ведущим которого был Staypuft Mallow и в котором принимали участие George "Corpsegrinder" Fisher, Trevor Strnad из THE BLACK DAHLIA MURDER, Chase Mason из GATECREEPER и Alex Jones из UNDEATH.

«Я только что посмотрел на YouTube подкаст "дэт-металл", который был сделан около недели назад с участием "лучших" вокалистов дэт-металла... мне стало физически плохо. Я презираю то, во что превратился этот жанр».

Через некоторое время фронтмен HATEBREED Jamey Jasta, ведущий популярного "The Jasta Show" и сопродюсер грядущего дебютного сольного альбома Fisher'a , ответил:

«Приходи на подкаст и обсудим», на что получил отвеет от Chris'a:

«Нет, спасибо, брат. Мне нет нужды примыкать к вашему кружку, ребята».

Jasta ответил песней "Weak", на что Barnes возразил:

«Я здесь не для того, чтобы играть в эту игру. Развлекайся, брат».

Затем Jasta написал: «Это ты играешь в игры, ты "ненавидишь то, во что превратился жанр", но разве ты когда-нибудь продвигал или обсуждал новые группы или пытался помочь развитию жанра?»

Это побудило Chris'a ответить: «Лол, продвигаю лол хахахахаха».

Jasta парировал: «О да, это ниже твоего достоинства», на что Barnes ответил:

«Неа, я просто не пиарщик...»

Ex-CANNIBAL CORPSE Singer CHRIS BARNES Became























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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


29 янв 2022, 00:23		Эти амёбы в натуре только ртом пердеть могут. И им здорово повезло, что есть амёбы ниже классом, которые готовы платить, чтобы слушать этот пердёж


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