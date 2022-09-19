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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*BRUCE DICKINSON — о группис 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Six Feet Under

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SIX FEET UNDER думают об альбоме



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Chris Barnes опубликовал следующее сообщение:

«Люди могут критиковать меня или смеяться надо мной сколько угодно за то, что я пилю видосики, но я артист, поэтому любой способ развлечь кого-то — для меня это победа. Но правда в том, что... Мне нравится делать эти маленькие видео и общаться с людьми, которым нужна поддержка, пожелания на свадьбу или день рождения, или что угодно, что я могу сделать, чтобы вызвать улыбку на чьём-то лице. Это доставляет мне истинное удовольствие — быть в какой-то мере рядом с теми, кто был рядом со мной на протяжении многих лет.

Хотя я скучаю по общению с нашими поклонниками со сцены и во время гастролей, Cameo стал благословением для меня и истинных поклонников моей музыки. Я очень надеюсь вернуться в турне и вскоре увидеть всех вас со сцены. Мы упорно работаем над этой целью и находимся на стадии предварительного сочинения следующего альбома Six Feet Under. А пока, если вы хотите присоединиться ко мне на Cameo, отправьте мне запрос или напишите в личку, если у вас есть ко мне какие-то вопросы! Или, если вы хотите посмеяться, посмотрите некоторые из моих публичных видео... Eлыбка вам гарантирована!»

SIX FEET UNDER -




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19 сен 2022
gravitgroove
Мне кажется им нужен очень перегруженный звук, более перегруженный, чем у ранних carcass и Korn, и тогда - даже при банальном материале и голосе Барнса - будет что-то типа водородной бомбы.

просмотров: 486

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