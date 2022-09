сегодня



SIX FEET UNDER думают об альбоме



Chris Barnes опубликовал следующее сообщение:



«Люди могут критиковать меня или смеяться надо мной сколько угодно за то, что я пилю видосики, но я артист, поэтому любой способ развлечь кого-то — для меня это победа. Но правда в том, что... Мне нравится делать эти маленькие видео и общаться с людьми, которым нужна поддержка, пожелания на свадьбу или день рождения, или что угодно, что я могу сделать, чтобы вызвать улыбку на чьём-то лице. Это доставляет мне истинное удовольствие — быть в какой-то мере рядом с теми, кто был рядом со мной на протяжении многих лет.



Хотя я скучаю по общению с нашими поклонниками со сцены и во время гастролей, Cameo стал благословением для меня и истинных поклонников моей музыки. Я очень надеюсь вернуться в турне и вскоре увидеть всех вас со сцены. Мы упорно работаем над этой целью и находимся на стадии предварительного сочинения следующего альбома Six Feet Under. А пока, если вы хотите присоединиться ко мне на Cameo, отправьте мне запрос или напишите в личку, если у вас есть ко мне какие-то вопросы! Или, если вы хотите посмеяться, посмотрите некоторые из моих публичных видео... Eлыбка вам гарантирована!»







