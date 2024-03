сегодня



Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной



SIX FEET UNDER выпустят новую работу, получившую название "Killing For Revenge", десятого мая на Metal Blade. Премьера первого сингла намечена на 13 марта, за оформление отвечал Vincent Locke:



01. Know-Nothing Ingrate

02. Accomplice To Evil Deeds

03. Ascension

04. When The Moon Goes Down In Blood

05. Hostility Against Mankind

06. Compulsive

07. Fit Of Carnage

08. Neanderthal (guest guitar solo Jason Suecof)

09. Judgement Day

10. Bestial Savagery

11. Mass Casualty Murdercide

12. Spoils Of War

13. Hair Of The Dog (NAZARETH cover; CD and digital only)











